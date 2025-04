Assessor de Trump diz que já foi chamado de coisas piores após insultos de Musk

O conselheiro para comércio da Casa Branca, Peter Navarro, minimizou neste domingo os insultos de Elon Musk, dizendo que "Elon e eu somos ótimos" após uma discussão pública sobre as tarifas do presidente Donald Trump.

Musk, CEO bilionário da Tesla e aliado próximo de Trump, chamou no começo do mês Navarro de "idiota" depois que o consultor rejeitou a proposta de Musk por "tarifas zero" entre os EUA e a Europa. Navarro havia chamado Musk de "montadora de automóveis" dependente de peças automotivas importadas.

Questionado sobre a tensão no programa "Meet the Press", da NBC, Navarro disse: "Não é um problema"."Mesmo que ele tenha chamado você de 'idiota' e 'mais burro que um saco de tijolos?'", pressionou o âncora da NBC. "Já fui chamado de coisas piores", respondeu Navarro.

"Está tudo bem com Elon. E veja, Elon está fazendo um ótimo trabalho com sua equipe contra desperdício, fraude e abuso", disse ele. "Essa é uma contribuição tremenda para os Estados Unidos, e nenhum homem que faz esse tipo de coisa deveria estar sujeito a ter seus carros atacados por malucos", referindo-se ao vandalismo contra as infraestruturas e escritórios da Tesla em resposta ao ativismo de direita de Musk.

Trump nomeou Musk, a pessoa mais rica do mundo, para cortar gastos do governo norte-americano e reduzir o quadro de funcionários do governo federal. A abordagem direta de Musk em relação às demissões em massa de funcionários públicos tem gerado crescente inquietação em todo o país. Quase 200.000 funcionários foram demitidos, receberam pedidos de rescisão de contrato de trabalho ou aceitaram rescisões contratuais.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, minimizou esta semana o conflito público como uma diferença de opinião sobre tarifas, dizendo: "Meninos serão meninos".