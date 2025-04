Nguema é eleito presidente do Gabão com 90,35% dos votos, diz ministro do Interior

LIBREVILLE (Reuters) - Brice Oligui Nguema, que liderou um golpe no Gabão em agosto de 2023, venceu a eleição presidencial de sábado com 90,35% dos votos, de acordo com resultados provisórios, disse o ministro do Interior do país centro-africano neste domingo.

O resultado consolida o poder de Nguema 19 meses após o golpe ter encerrado mais de meio século de governo da família Bongo no Gabão, um produtor de petróleo com uma população de cerca de 2,5 milhões de pessoas.

O oponente mais proeminente de Nguema na disputa de oito candidatos foi Alain Claude Bilie By Nze, que era primeiro-ministro do presidente Ali Bongo na época do golpe.

Nze, de 57 anos, terminou com 3,02% do total, de acordo com os resultados provisórios divulgados.

Fazendo campanha com um boné de beisebol com o slogan "Construímos Juntos", Nguema se apresentou como um agente de mudança reprimindo a velha guarda corrupta.

Ele prometeu diversificar a economia dependente do petróleo e promover a agricultura, a indústria e o turismo em um país onde um terço da população vive na pobreza.

A participação foi de 70,40%, de acordo com o Ministério do Interior, muito superior aos 56,65% que votaram na eleição de agosto de 2023, que precipitou o golpe.

Naquela disputa, Bongo foi nomeado vencedor para o que seria seu terceiro mandato, mas a oposição denunciou o processo como fraudulento.

O golpe ocorreu logo após o anúncio dos resultados.

(Reportagem de Gerauds Wilfried Obangome e Ngouda Dione)