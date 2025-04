Gabão elege como presidente general Oligui Nguema com 90% dos votos

Chefe da transição militar que governou o Gabão desde a queda de Ali Bongo em 30 de agosto de 2023, o general Brice Clotaire Oligui Nguema foi eleito presidente do país por sete anos. Ele obteve 90,35% dos votos, de acordo com os resultados gerais provisórios anunciados no domingo (13), pelo Ministério do Interior. Uma consagração para este militar de carreira, treinado e promovido dentro do sistema Bongo, com o qual prometeu romper, ainda que esteja alinhado com sua continuidade em muitos aspectos.

Com informações do correspondente da RFI em Libreville, François Mazet

Sobre Brice Clotaire Oligui Nguema, o político gabonense Jean-Boniface Asselé lembra que "ele não gostava de perder no futebol, o que demonstra seu caráter". Sobre o agora presidente do Gabão, ele observa que "ouviu, aprendeu e guardou os conselhos dos sábios".

No sábado (12), cerca de 850 mil eleitores gaboneses foram às urnas para eleger o próximo presidente da República, marcando o fim oficial o período de transição iniciado após o golpe de Estado militar de agosto de 2023. O pleito foi apresentado como um passo decisivo para o regresso à ordem constitucional e ao governo civil, mas o contexto político levantava dúvidas sobre a real abertura democrática do processo.

O general Brice Clotaire Oligui Nguema já era considerado o candidato com maiores chances. No último ano e meio liderou o golpe que depôs Ali Bongo Ondimba e assumiu a presidência interina.

No final de 2024, promoveu uma revisão constitucional para permitir que os militares em função pudessem concorrer a cargos políticos - abrindo caminho à sua própria candidatura. Desde então, Brice Clotaire Oligui Nguema tem cultivado uma imagem de "construtor", apoiado por uma coligação, a União dos Construtores, feita por associações, sindicatos e partidos.

Sua campanha foi marcada por uma presença constante nos órgãos de comunicação e por grandes mobilizações populares, sobretudo na capital Libreville.

A corrida eleitoral contou com mais sete candidatos que procuram apresentar alternativas à liderança de Brice Clotaire Oligui Nguema. Entre eles destaca-se Alain-Claude Bilie-By-Nze, antigo primeiro-ministro de Ali Bongo, que se posicionava como o candidato da ruptura. Crítico do poder autoritário, criticava Oligui Nguema por perpetuar o sistema do Partido Democrático Gabonês (PDG), que dominou o país durante mais de cinco décadas.