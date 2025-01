Quero que partidos políticos continuem com governo, mas não sei se eles querem isso, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, na abertura da reunião ministerial desta segunda-feira, 20, que quer continuar com o apoio dos partidos políticos que integram o governo federal, mas indicou que os ministros precisam trabalhar para garantir essa aliança.

Ainda que não tenha feito essa cobrança de forma explícita, a fala de Lula acontece no momento em que é discutida no Palácio do Planalto uma reforma ministerial para garantir maior governabilidade ao governo.

"Temos vários partidos políticos (conosco), quero que os partidos continuem juntos. Mas estamos chegando no processo eleitoral e a gente não sabe se os partidos que vocês representam querem continuar trabalhando conosco ou não. Essa é uma tarefa também de vocês em 2025. É uma tarefa grande", declarou o presidente.

Lula cobrou, ainda, "dedicação" dos ministros, "mais do que vocês já tiveram". "Só temos um objetivo daqui para frente: lutar, construir e colher. O povo brasileiro está esperando muito de nós", completou.