Netanyahu afirma a Trump que 'dias mais belos' de sua aliança estão por vir

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, parabenizou o presidente Donald Trump durante a posse do americano, nesta segunda-feira, e lhe afirmou em mensagem de vídeo que "os dias mais belos" de sua aliança estão por vir.

"Acredito que trabalharmos juntos levará a aliança EUA-Israel a níveis ainda maiores", disse o premier, que elogiou o que chamou de "momentos revolucionários" que marcaram o primeiro mandato de Trump.

"Ele se retirou do acordo perigoso sobre o programa nuclear iraniano, reconheceu Jerusalém como capital de Israel, transferiu a embaixada americana para Jerusalém e reconheceu a soberania de Israel sobre as Colinas de Golã", sublinhou Netanyahu.

"Ele negociou os acordos históricos de Abraham, por meio dos quais Israel alcançou a paz com quatro países árabes", continuou o premier, expressando confiança em que sua aliança resultará na "derrota do eixo do terror iraniano".

Netanyahu agradeceu ao republicano por seus esforços para a libertação de reféns israelenses em poder do Hamas desde outubro de 2023. "Estou ansioso para trabalhar com vocês para que os últimos reféns retornem, para destruir a capacidade militar do Hamas e acabar com o seu poder político na Faixa de Gaza, e para garantir que Gaza nunca mais represente uma ameaça para Israel."

mib-dla/anr/jvb-sag/mb/lb

© Agence France-Presse