Ibovespa fecha em alta em dia com liquidez reduzida e Trump em foco

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, em pregão de liquidez reduzida devido ao feriado nos Estados Unidos e com as atenções voltadas para a posse de Donald Trump para um segundo mandato como presidente da maior economia do mundo.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,59%, a 123.068,69 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 123.171,63 pontos na máxima e 121.511,13 pontos na mínima do dia.

O volume financeiro somava apenas 10,4 bilhões de reais antes dos ajustes finais.