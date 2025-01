Com CD em Vilhena, Bravo espera reduzir prazo de entrega em 70%

São Paulo, 20 - A Bravo Serviços Logísticos, de armazenamento e distribuição de insumos para o mercado agrícola, investiu R$ 30 milhões em um novo centro de distribuição em Vilhena (RO). O CD, com o 5.600 m² de área construída e 38.000,00 m² de área total, possui capacidade para armazenar 6.600 posições pallets e movimentar cerca de 12.000 toneladas por mês, disse a empresa em nota. "Os dados da Embrapa Rondônia mostram que já tivemos um aumento de 20,37% na área plantada na safra 2022/2023 em relação à anterior, e uma previsão de crescimento de 7,7% na safra 2023/2024", destaca o diretor comercial da Bravo, Márcio Pasquali. Conforme a empresa, pela localização estratégica do CD, na entrada do Estado de Rondônia, as entregas serão mais rápidas, reduzindo em 70% o prazo médio de entrega, frente ao que era praticado com o abastecimento do Estado feito por Cuiabá (MT).