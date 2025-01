Pescador encontra corpo de mulher vítima de colisão de balsa no AM

Do UOL

Um pescador encontrou, na manhã deste domingo (19), o corpo de Talita Ferreira Lago, 22, que estava desaparecido desde a madrugada de sexta-feira (17) após a colisão de uma balsa com duas casas flutuantes no rio Madeira, na zona rural de Manicoré, interior do Amazonas.

O que aconteceu

Após a balsa colidir com duas casas flutuantes, quatro pessoas da mesma família desapareceram. Além de Talita, também desapareceram seus três filhos: de 1, 2 e 4 anos. A polícia local diz que todos estavam dormindo no momento.

Balsa tinha como destino Porto Velho. Moradores da comunidade e sobreviventes foram ouvidos pela Polícia Civil. Eles disseram que a balsa tinha como destino Porto Velho e que levava soja. Depois da colisão, a balsa continuou a viagem sem prestar socorro às vítimas.

Peso atrapalhou. Ouvido pela Polícia Civil, o comandante da balsa afirmou que o peso da embarcação impediu a tentativa de evitar a colisão. No momento do acidente, uma neblina também cobria a região.

Buscas continuam. Moradores da região, mergulhadores do Corpo de Bombeiros e servidores da Marinha seguem à procura dos três filhos de Talita na região.