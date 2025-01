Restos mortais de soldado israelense são recuperados após 11 anos

Uma operação das tropas israelenses resgatou, na madrugada deste domingo (19), os restos mortais de Oron Shaul, um sargento do exército de Israel morto em 2014, disse o Ministério das Forças de Segurança do país nesta manhã.

O que aconteceu

Operação foi uma ação conjunta entre diversas forças de segurança. O que incluiu Shin Bet — nome popular da Agência de Segurança de Israel — e várias forças especiais, entre elas o Comando Naval do país e a Agência de Inteligência.

Investigação para localizar o corpo durava dez anos. Após a retirada do corpo do sargento Oron Shaul do local, seus restos mortais seguiram para o IML para a identificação. Com a confirmação, sua família foi avisada.

O sargento morreu em julho de 2014. Segundo Israel, o batalhão de Shaul entrou em um dos bairros da cidade de Gaza em uma operação de proteção de fronteira. O camburão ficou preso em uma rua estreita e os militares foram atacados por soldados do Hamas. Sete morreram, mas o corpo do sargento foi levado pelas tropas inimigas.

Israel ainda quer recuperar mais um corpo. Também em 2014, Hamas capturou durante a guerra o corpo do tenente Hadar Goldin. As buscas para localizá-lo continuam.