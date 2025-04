Quadro de Trump está 'manipulado', diz economista: 'Taxas sem sentido'

O quadro exibido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, no qual mostra as supostas tarifas aplicadas por parceiros comerciais a produtos americanos, apresenta números manipulados e com taxas que não fazem o menor sentido, afirmou o economista Pedro Rossi no UOL News, do Canal UOL.

Um detalhe: aquele quadro, aqueles números, está tudo manipulado. Porque o detalhe que aquele quadro traz, que são as tarifas e a manipulação de moedas, ou seja, a manipulação cambial. Isso para calcular o desalinhamento cambial, você precisa de várias hipóteses. Então, tem algumas taxas ali que não fazem o menor sentido. Pedro Rossi, economista

Trump anunciou hoje um "tarifaço" global sobre impostos de importação, com os produtos brasileiros sendo taxados em ao menos 10%. A data foi nomeada pelo republicano como o "Dia de Libertação". O Brasil ainda não se manifestou oficialmente sobre as novas tarifas impostas pelos EUA.

O republicano anunciou sua nova política comercial, adotando a regra da reciprocidade entre os países. Para isso, portanto, adotará critérios de como os produtos americanos são taxados no exterior. A meta é a de começar a corrigir o déficit de US$ 1,2 trilhão que o país soma com o resto do mundo.

A gente não cria setores econômicos do dia para noite, impondo uma tarifa e outra ali. Os setores econômicos dependem de uma história e, ainda assim, pega o exemplo do seu automobilístico: é um setor onde há muita penetração de importados.

Por mais que você consiga trazer de volta a indústria para os EUA, que é o plano dele, vários elementos, insumos, serão importados. Então, a chance disso dar certo —ou seja, de colocar indústria automobilística de pé e competitiva— é nula.

O impacto a curto prazo será a inflação, desemprego e recessão. Eu diria que há até o risco de uma recessão global. Os impactos serão grandes. Será um rearranjo em meio a essa guerra comercial, e o Brasil sofrerá efeitos indiretos com isso. Pedro Rossi, economista

Sakamoto: Trump vai à guerra e promete o céu, mas pode entregar o inferno

No UOL News, a colunista Leonardo Sakamoto afirmou que, ao anunciar as novas tarifas a produtos de parceiros comerciais, Trump prometeu dar o "céu" ao trabalhador americano, mas poderá entregar um "inferno", caso as medidas provoquem o aumento da inflação local.

O presidente Trump declarou guerra comercial ao mundo aumentando as tarifas para a importação. Em seu discurso, ele prometeu o 'céu aos trabalhadores', com saltos nos postos de trabalho que virão das empresas que devem ampliar a sua produção nos EUA. Mas ele pode acabar entregando um inferno se houver o aumento da inflação com as medidas protecionistas. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto acredita que o efeito disso tudo pode ser desastroso para o futuro político de Trump.

Se os trabalhadores norte-americanos não conseguirem comprar os produtos que desejam ou precisam, eles vão jogar a conta na Casa Branca. E não adianta explicar que o plano será de longo prazo. Uma parte do eleitorado menos polarizado pode optar por deputados e senadores democratas nas eleições de meio de período no ano que vem. Daí, este dia, sim, será lembrado como dia da libertação. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Brasil aprovou lei da reciprocidade

Hoje, a Câmara dos Deputados aprovou o PL (Projeto de Lei) que impõe a reciprocidade de regras ambiental e comercial nas relações do Brasil com outros países.

A lei aprovada é um movimento de reação às taxas impostas pelo governo americano de Donald Trump aos produtos do Brasil, principalmente o aço: desde o mês passado, os Estados Unidos passaram a cobrar a taxa de importação de 25% sobre o aço e alumínio enviados pelo Brasil, Canadá e México.

