Tarifas de automóveis de Trump abrangerão US$600 bilhões em importações, incluindo laptops

Por David Lawder e Jason Lange

(Reuters) - As tarifas automotivas de 25% do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cobrirão cerca de US$600 bilhões em importações anuais de veículos e autopeças e se estenderão a todas as importações de computadores para os Estados Unidos -- incluindo laptops -- de acordo com uma análise da Reuters dos códigos tarifários incluídos em um aviso de registro federal nesta quarta-feira.

A atualização da proclamação da tarifa automotiva de Trump na semana passada incluiu cerca de 150 categorias de autopeças que enfrentarão tarifas a partir de 3 de maio, um mês após a ativação das tarifas de 25% sobre as importações de veículos na quinta-feira.

A lista inclui códigos tarifários para motores, transmissões, baterias de íon-lítio e outros componentes principais, além de peças menos caras, como pneus, amortecedores, cabos de vela e mangueiras de freio.

Mas uma grande surpresa foi a inclusão do código tarifário de quatro dígitos que abrange todos os computadores, que estão entre as maiores categorias de importação global dos EUA, com US$138,5 bilhões em 2024, de acordo com dados do Escritório do Censo dos EUA.

A lista de peças, juntamente com o prazo de 3 de maio para a imposição de tarifas sobre essas importações, foi divulgada pouco antes de Trump anunciar uma tarifa básica de 10% para todas as importações dos EUA, com muitos países sendo punidos por tarifas recíprocas mais altas destinadas a neutralizar barreiras comerciais não tarifárias.

Autoridades do governo Trump disseram que automóveis e autopeças sujeitos às tarifas de segurança nacional da Seção 232 não teriam a incidência também das tarifas básicas ou recíprocas separadas. Em outras palavras, as tarifas automotivas não se acumulam sobre as novas tarifas recíprocas, que começam em 5 de abril.

Mais peças poderiam ser adicionadas à lista de tarifas, já que a Casa Branca instruiu o Departamento de Comércio a estabelecer um processo dentro de 90 dias para que os produtores nacionais solicitem que outras peças importadas sejam alvo.

O aviso informa que, para os veículos que se qualificam de acordo com as regras de origem do Acordo México-Canadá, os importadores podem pagar a tarifa de 25% apenas sobre o conteúdo do pedido que não seja dos EUA.