Stuttgart vence Leipzig (3-1) e vai enfrentar Bielefeld na final da Copa da Alemanha

O Stuttgart eliminou nesta quarta-feira (2) o Leipzig com uma vitória por 3 a 1 nas semifinais da Copa da Alemanha, uma nova surpresa um dia depois de o modesto Arminia Bielefeld ter vencido o Bayer Leverkusen de virada (2-1).

Com isso, os 'Roten' voltam à final do torneio pela primeira vez desde 2013. A decisão será no Estádio Olímpico de Berlim, no dia 24 de maio, onde o Stuttgart entra como franco favorito diante do time que está na terceira divisão, mas que, no entanto, eliminou quatro equipes da elite na sua caminhada até a final.

O time do técnico Sebastian Hoeneß, atual vice-campeão da Bundesliga, não vinha fazendo uma boa temporada na temporada regular (ocupa apenas a 11ª posição) e havia sido eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões. Portanto, esta classificação à final parece acertar o rumo da equipe.

A temporada do Leipzig tampouco foi muito melhor. É o sexto colocado no campeonato e ficou em 32º entre 36 times na fase de liga da Champions.

Em uma Arena MHPA com a temperatura nas alturas, o meio-campista Angelo Stiller deu um belo chute de fora da área após um escanteio para e colocou seu time em vantagem logo aos 5 minutos.

O Stuttgart só aumentou no início do segundo tempo (57'), quando a alta pressão dos donos da casa fez efeito e, após um roubo de bola e vários passes inteligentes, o atacante Nick Woltemade chutou cruzado e rasteiro superando o goleiro belga Maarten Vandevoordt.

O Leipzig diminuiu e acreditou na reação com um gol do esloveno Benjamin Sesko (62'), mas Jamie Leweling deu mais tranquilidade à sua equipe ao buscar um rebote na pequena área e fazer 3 a 1 (73').

O Stuttgart está agora a um passo de encerrar um longo jejum e conquistar a quarta Copa da Alemanha de sua história, depois das edições de 1953-54, 1957-58 e 1996-97.

--- Resultados das semifinais da Copa da Alemanha:

Terça-feira, 1º de abril

(+) Bielefeld (D3) - Bayer Leverkusen 2 - 1

Quarta-feira, 2 de abril

(+) Stuttgart - RB Leipzig 3 - 1

(+): classificados para a final.

