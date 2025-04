Sakamoto: Trump vai à guerra e promete o céu, mas pode entregar o inferno

Ao anunciar as novas tarifas a produtos de parceiros comerciais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu dar o "céu" ao trabalhador americano, mas poderá entregar um "inferno", caso as medidas provoquem o aumento da inflação local, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL.

O presidente Trump declarou guerra comercial ao mundo aumentando as tarifas para a importação. Em seu discurso, ele prometeu o 'céu aos trabalhadores', com saltos nos postos de trabalho que virão das empresas que devem ampliar a sua produção nos EUA. Mas ele pode acabar entregando um inferno se houver o aumento da inflação com as medidas protecionistas. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Trump anunciou hoje um "tarifaço" global sobre impostos de importação, com os produtos brasileiros sendo taxados em ao menos 10%. A data foi nomeada pelo republicano como o "Dia de Libertação". O Brasil ainda não se manifestou oficialmente sobre as novas tarifas impostas pelos EUA.

O republicano anunciou sua nova política comercial, adotando a regra da reciprocidade entre os países. Para isso, portanto, adotará critérios de como os produtos americanos são taxados no exterior. A meta é a de começar a corrigir o déficit de US$ 1,2 trilhão que o país soma com o resto do mundo.

Ao Canal UOL, Sakamoto explicou que as novas tarifações podem atingir os dois lados (tanto os países produtores quanto o mercado interno americano). Como consequência, o republicano poderia perder o apoio de parte significativa do seu próprio eleitorado.

[A imposição de tarifas] atinge os dois lados da equação: atinge a outros países que estão produzindo e atinge as empresas que estão nos Estados Unidos. E aí também afeta a própria população americana, porque, se você taxa um produto e não tem um substituto com qualidade parecida, você acaba encarecendo aquele produto. Isso deve aumentar a inflação no país.

Esse movimento é uma aposta de risco para Trump, porque uma parte significativa de votos que ele teve no ano passado veio de pessoas que depositaram confiança nele. Ele a melhoria na qualidade de vida baixando o preço dos alimentos, das hipotecas, dos aluguéis. Com o aumento de preços, ou com a redução de opções nas gôndolas, isso ficará mais difícil. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto acredita que o efeito disso tudo pode ser desastroso para o futuro político de Trump.

Se os trabalhadores norte-americanos não conseguirem comprar os produtos que desejam ou precisam, eles vão jogar a conta na Casa Branca. E não adianta explicar que o plano será de longo prazo. Uma parte do eleitorado menos polarizado pode optar por deputados e senadores democratas nas eleições de meio de período no ano que vem. Daí, este dia, sim, será lembrado como dia da libertação. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Brasil aprovou lei da reciprocidade

Hoje, a Câmara dos Deputados aprovou o PL (Projeto de Lei) que impõe a reciprocidade de regras ambiental e comercial nas relações do Brasil com outros países.

A lei aprovada é um movimento de reação às taxas impostas pelo governo americano de Donald Trump aos produtos do Brasil, principalmente o aço: desde o mês passado, os Estados Unidos passaram a cobrar a taxa de importação de 25% sobre o aço e alumínio enviados pelo Brasil, Canadá e México.

Maierovitch: Pedido para prender Bolsonaro não tem pé nem cabeça

A solicitação da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), feita por vereadora do PT (Partido dos Trabalhadores) em um requerimento enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal), é um absurdo e viola a Constituição, analisou o jurista e ex-magistrado Wálter Maierovitch no UOL News.

Esse pedido não tem pé nem cabeça e viola a Constituição. É um absurdo do absurdo. As pessoas têm o direito à manifestação. Ou será que o pessoal, apoiadores do presidente Lula, quando ele estava preso, se colocaram de frente para a prisão, armaram barraquinhas, fizeram manifestações... ora, isso é livre exercício de manifestação de direito de reunião. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

A notícia-crime foi apresentada contra o ex-presidente pela vereadora Liana Cristina (PT), do Recife, e por Victor Fialho, aliado da ex-deputada federal Marília Arraes (Solidariedade-PE), que fez palanque para o presidente Lula (PT) em 2022 como candidata ao governo de Pernambuco. A peça pede a prisão preventiva de Bolsonaro por convocar atos a favor da anistia aos crimes do 8 de Janeiro.

Para os autores da denúncia, o ex-presidente teria cometido crimes de obstrução de Justiça, incitação de crimes contra instituições democráticas e coação no curso do processo, ao divulgar as manifestações. Os autores ainda solicitaram que Moraes aplique medidas cautelares contra Bolsonaro para proibi-lo de convocar novos atos.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: