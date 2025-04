REPERCUSSÃO-Investidores reagem a anúncio de tarifas de Trump

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou ainda mais a guerra comercial nesta quarta-feira ao anunciar a imposição de tarifas recíprocas para igualar os impostos cobrados por outros países sobre produtos norte-americanos.

"É a nossa declaração de independência", disse Trump em um evento no Rose Garden da Casa Branca. "Estabeleceremos uma tarifa mínima de 10%."

As taxas para a China seriam fixadas em 34%, enquanto União Europeia e Japão enfrentariam tarifas de, respectivamente, 20% e 24%.

REAÇÃO DO MERCADO: Os futuros do S&P 500 revertiam os ganhos e recuavam 1,7%, sugerindo que os investidores esperam grandes perdas quando Wall Street abrir na quinta-feira. Os futuros do Nasdaq, que refletem empresas de tecnologia como Apple, Nvidia e Microsoft, caíam 2,4% após subirem mais cedo nesta quarta-feira.

COMENTÁRIOS:

CHRIS ZACCARELLI, DIRETOR DE INVESTIMENTOS, NORTHLIGHT ASSET MANAGEMENT, CHARLOTTE, CAROLINA DO NORTE

"Quando a coletiva de imprensa começou, o presidente disse que as tarifas começariam com uma base de 10% para todos os casos. Isso foi melhor do que o esperado, o que fez os futuros subirem. Mas, quando ele entrou nos detalhes e começou a dar exemplos de tarifas significativamente mais altas do que os 10%, foi aí que os futuros viraram e caíram para o negativo, porque foi pior do que o esperado."

"Num primeiro momento, as tarifas vão aumentar os custos e reduzir os lucros corporativos. Se houver uma reformulação da economia, tenho certeza de que os mercados terão um julgamento diferente, mas a reação instintiva de curto prazo é para os aumentos iniciais de preços."

PETER CARDILLO, ECONOMISTA-CHEFE DE MERCADO, SPARTAN CAPITAL SECURITIES, NOVA YORK

"As tarifas estão um pouco pesadas". "Vamos ter que esperar para ver se essa guerra comercial termina da maneira que o governo gostaria... Depende agora dos nossos parceiros comerciais. Eles vão sentar à mesa e negociar ou vão retaliar?"

"As consequências da inflação serão sentidas, e isso representa um dilema para o Federal Reserve agora, mesmo que o chair Powell tenha dito que uma inflação causada pelas tarifas seria transitória... Os efeitos inflacionários podem piorar e podemos estar caminhando para uma recessão."

"Os mercados têm estado sob forte pressão e pode-se dizer que estão de certa forma em uma condição de sobrevenda... Acho que os mercados podem se recuperar."

FREDERIQUE CARRIER, CHEFE DE ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS, RBC WEALTH MANAGEMENT

"A Europa estará sujeita a tarifas recíprocas gerais e acentuadas de 20%, perto do limite superior que os participantes do mercado temiam."

"O cálculo das tarifas inclui o imposto sobre vendas (IVA), um imposto que é aplicado tanto a produtos domésticos quanto estrangeiros e não discrimina produtos dos EUA. Com o IVA sendo uma fonte importante de receita para os governos, os Estados-membros da União Europeia podem oferecer pouca flexibilidade. A realização de lucros no mercado de ações europeu pode muito bem continuar amanhã."

"No entanto, embora não seja favorável ao crescimento econômico, o impacto das tarifas nas economias europeias provavelmente não será muito doloroso, simplesmente porque a Europa não comercia de forma suficientemente intensa com os EUA... isso pode mudar dependendo de como a situação evolui, como a UE responde e quão seriamente as tarifas prejudicam a confiança dos negócios e dos consumidores."