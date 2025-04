Turista morto no CE foi confundido com membro de facção, conclui polícia

O adolescente Henrique Marques de Jesus, 16, turista de São Paulo morto na Vila de Jericoacoara (CE), em dezembro do ano passado, foi assassinado após criminosos acreditarem que ele fazia parte de uma facção rival.

O que aconteceu

A suspeita já havia sido divulgada pela Polícia Civil na época do crime e foi confirmada hoje em coletiva de imprensa. "Durante o inquérito, não se chegou a nenhum elemento mínimo que seja de que o adolescente tinha envolvimento com organização criminosa. Os autores se apropriaram do celular da vítima e eles chegaram à conclusão de que o adolescente teria envolvimento", explicou o delegado Marco Aurélio França.

Na véspera, Henrique havia postado nas redes sociais fotos fazendo o número três com as mãos. O gesto é considerado uma referência a uma facção criminosa do Ceará ligada ao PCC. O pai do adolescente contou à polícia que o filho não sabia o significado do gesto no Ceará.

Os investigadores não esclareceram o que motivou os criminosos a abordarem o adolescente. Após confrontarem o jovem, eles obrigaram o turista a entregar o celular e viram as fotos.

Oito pessoas foram identificadas como envolvidas no assassinato. Seis já estão presas ou apreendidas, entre adultos e adolescentes, outro suspeito foi morto em confronto pela polícia, enquanto um está foragido.

A gente não procurou saber a motivação do homicídio por parte dos bandidos porque não há motivação no mundo que justifique você tirar um adolescente da rua e matá-lo Delegado Julio Moraes

Os policiais também investigam se uma liderança criminosa da Vila de Jericoacoara ordenou o assassinato.

Relembre o caso

Henrique Marques de Jesus desapareceu entre 16 e 17 de dezembro. O jovem viajava de férias com o pai. Segundo Danilo Martins de Jesus, os dois estavam na Vila de Jericoacoara, um dos principais pontos turísticos do Ceará, quando o filho disse que iria para o hotel descansar.

No percurso de volta para o hotel, Henrique foi sequestrado. "Quando eu voltei para o hotel não encontrei mais o meu filho. Passei a buscar em todos os lugares, refiz o percurso, e vi que tinham várias câmeras do comércio local que poderiam ter flagrado algo. Fui até um dos locais, e pedi as imagens. Agora é tarde, já encontraram ele morto", disse o pai ao UOL, na época do crime.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o adolescente é carregado pelo grupo criminoso. Os suspeitos aparecem com a vítima entre as vielas estreitas da vila. Nas imagens, é possível ver a vítima aparentemente rendida.