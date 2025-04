Reims vence na visita ao Cannes e vai enfrentar PSG na final da Copa da França

O Reims evitou qualquer surpresa e venceu o Cannes (4ª divisão) por 2 a 1 nesta quarta-feira (2) para se classificar à final da Copa da França.

A equipe da Champagne estará assim no Stade de France no dia 24 de maio, numa final onde terá como adversário o todo-poderoso Paris Saint-Germain, que na terça-feira venceu o Dunkerque, da segunda divisão, por 4 a 2.

Na partida desta quarta na cidade do famoso festival de cinema, o Reims saiu na frente aos 14 minutos por meio de Hafiz Ibrahim, mas Cheikh Ndoye deixou tudo igual início do segundo tempo (52').

A alegria dos donos da casa durou pouco já que 6 minutos depois veio o gol da vitória do Reims, marcado pelo meio-campista Teddy Teuma (58').

O Cannes ficou perto de alcançar uma façanha. Desde 2000, com o Calais, nenhum time da quarta divisão consegue chegar à final da Copa da França. Naquela ocasião o Calais acabou ficando com o vice-campeonato, ao ser derrotado pelo Nantes por 2 a 1 na decisão.

Para chegar às semifinais, o Cannes não precisou enfrentar nenhum time da Ligue 1 até esta quarta-feira. Mas eliminou três equipes da segunda divisão: Grenoble, Lorient e Guingamp.

O Reims confirma assim a sua melhoria, depois de um péssimo início de ano, em que não vencia nenhuma partida até o último sábado, quando derrotou o Olympique de Marselha por 3 a 1.

A vitória desta quarta-feira representa mais um avanço, embora a equipe seja inevitavelmente considerada um azarão numa final em que o Paris Saint-Germain será o franco favorito.

"Estou satisfeito com a evolução das últimas semanas. Estamos na final e dependemos de nós mesmos na Ligue 1 [onde estão em 15º lugar]. Mas temos que ser mais consistentes. Não vou estragar a euforia desta noite, por isso vou ficar com o fato de termos conseguido a classificação", destacou o treinador do Reims, Samba Diawara.

