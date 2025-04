Milan e Inter empatam (1-1) no jogo de ida das semifinais da Copa da Itália

Milan e Inter de Milão empataram (1-1) no jogo de ida das semifinais da Copa da Itália, nesta quarta-feira (2), no estádio de San Siro, e deixaram tudo em aberto para a segunda partida.

O Milan saiu na frente no início do segundo tempo com um gol de Tammy Abraham, que aproveitou uma bola mal afastada pela defesa 'interista' e superou o goleiro espanhol Josep Martínez (47'), reserva do suíço Yann Sommer.

Mas o meio-campista turco Hakan Calhanoglu deixou tudo igual com um chute de fora da área que surpreendeu o goleiro francês Mike Maignan (67').

Atual líder da Serie A e com todas as chances de chegar à final da Copa da Itália, no dia 4 de maio, no Estádio Olímpico de Roma, a Inter ainda não conseguiu derrotar o time 'rossonero' nesta temporada em quatro tentativas (dois empates e duas derrotas).

Já ao Milan, que é apenas o 9º colocado da Serie A, resta apenas esta 'Coppa' italiana para salvar sua temporada.

'Nerazzurri' e 'Rossoneri' se encontrarão novamente no dia 23 de abril pela partida de volta, também no estádio de San Siro.

O vencedor desse duelo provavelmente enfrentará na final o Bologna, que venceu o jogo de ida por 3 a 0 na visita ao Empoli.

