Embraer entrega 30 aeronaves no 1º trimestre

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer entregou 30 aeronaves no primeiro trimestre, sendo 7 aviões comerciais e 23 jatos executivos, conforme comunicado divulgado ao mercado nesta quarta-feira.

O resultado foi 20% superior ao registrado no primeiro trimestre do ano passado, quando 25 aviões foram entregues.

As entregas no segmento de aviação executiva representaram um aumento de 28% em comparação com o apurado nos primeiros três meses de 2024, enquanto no segmento de aviação comercial o saldo de entregas ficou estável.

A Embraer espera entregar este ano entre 77 e 85 aeronaves comerciais (10% acima no comparativo anual, considerando o ponto médio da projeção) e cerca de 145 a 155 jatos executivos (15% superior ano sobre ano, também com base no ponto médio).

