Publicação edita roupas de Lula e Janja em visita ao Japão

Não é verdade que o presidente Lula e a primeira-dama Janja tenham usado roupas ofensivas ao Japão em visita ao país no mês passado.

Um post que circula nas redes sociais edita a imagem para inserir mangas bufantes no vestido da primeira-dama e um casaco sobretudo no presidente.

O que diz o post

Uma imagem editada do presidente ao lado da primeira-dama é compartilhada com a seguinte legenda: "Janja e Lula trajados para homenagear os japoneses. Janja com o vestido Bomba de Hiroshima e Lula com o sobretudo da Yakusa, máfia japonesa".

Por que é falso

A imagem foi editada. Ao contrário do que mostra o post enganoso, a primeira-dama não estava usando um vestido de mangas bufantes, assim como Lula também não estava usando um sobretudo.

Lula e Janja em cerimônia de boas-vindas em viagem ao Japão em março de 2025 Imagem: Ricardo Stuckert/Presidência da República

Presidente usou um termo e Janja um vestido vermelho de mangas até o cotovelo. É possível verificar as vestimentas nos registros do fotógrafo da presidência, Ricardo Stuckert (acima), e em transmissões ao vivo da cerimônia de boas-vindas.

Lula e Janja foram recebidos pelo imperador Naruhito e pela imperatriz Masako no Palácio Imperial. O presidente esteve no Japão entre os dias 24 e 27 de março.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

