Na véspera do cessar-fogo, Israel registra ataque a faca em Tel Aviv

O agressor, armado com uma faca, feriu um homem na tarde de sábado (18) no centro de Tel Aviv antes de ser "neutralizado" a tiros por um civil armado, informou um comunicado da polícia israelense.

De acordo com a polícia israelense, o agressor é um "terrorista", sugerindo que se trata de um palestino.

O ataque, no coração da metrópole, ocorre no momento em que uma trégua entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas está próxima, devendo entrar em vigor no domingo, com o objetivo de pôr fim a mais de 15 meses de guerra que devastou a Faixa de Gaza.

Inicialmente, a polícia relatou vários feridos por tiros. Mas "os primeiros elementos da investigação revelam que um terrorista armado com uma faca esfaqueou um civil" na rue Levontin, indicou num comunicado de imprensa.

"Um civil armado que estava nas proximidades abriu fogo e neutralizou o terrorista", acrescenta o texto, sem especificar se o agressor foi morto ou ferido.

O Magen David Adom (MDA), o equivalente israelense da Cruz Vermelha, indica, por sua vez, que recebeu uma ligação às 16h30 informando sobre um homem ferido em "um ataque com faca".

As equipes de resgate evacuaram o homem, que tem menos de 30 anos, em estado consciente, para um hospital, acrescenta o MDA, sugerindo que a sua vida não corre perigo.

(Com AFP)