Juízes dos EUA estendem bloqueio a deportação de venezuelanos e questionam uso de lei de guerra

Por Luc Cohen e Tom Hals

NOVA IORQUE (Reuters) - Dois juízes dos EUA estenderam nesta terça-feira bloqueios temporários a algumas deportações de migrantes venezuelanos e sinalizaram que o uso pelo presidente Donald Trump de uma lei de 1798, historicamente usada em tempos de guerra, para acelerar a remoção deles do país pode não sobreviver à revisão judicial.

A juíza distrital Charlotte Sweeney, de Denver, escreveu em uma decisão que o governo Trump deve notificar os migrantes venezuelanos detidos no Colorado com 21 dias de antecedência antes de qualquer deportação sob a Lei de Inimigos Estrangeiros. Além disso, deve informá-los sobre seu direito de contestar a remoção.

E em uma audiência judicial em Manhattan, o juiz distrital Alvin Hellerstein pareceu inclinado a exigir que o governo notifique os venezuelanos com pelo menos dez dias de antecedência antes de deportá-los, de acordo com a lei do século XVIII. Hellerstein disse que entende o desejo de Trump de agir rapidamente em relação às deportações, mas que o governo deve garantir o devido processo legal aos migrantes.

"Este não é um tribunal secreto, uma inquisição medieval. Estes são os Estados Unidos da América", afirmou Hellerstein.

Hellerstein também disse que a proclamação de Trump em 15 de março, invocando a lei para deportar centenas de homens acusados de serem membros da gangue venezuelana Tren de Aragua para uma prisão em El Salvador, pode entrar em conflito com as proteções da Oitava Emenda da Constituição dos EUA contra punições cruéis e incomuns.

"Esta proclamação é contrária à lei", afirmou Hellerstein, um indicado do presidente democrata Bill Clinton.

Parentes de muitos dos venezuelanos deportados e seus advogados negaram que eles sejam membros do Tren de Aragua e disseram que nunca tiveram a chance de contestar as alegações do governo sobre filiação a gangues.

O governo Trump designou o Tren de Aragua como uma organização terrorista estrangeira.

Os juízes forneceram a primeira orientação judicial sobre como o governo Trump pode garantir os direitos ao devido processo legal sob a Lei de Inimigos Estrangeiros, desde a ordem de 7 de abril da Suprema Corte dos EUA exigindo que os migrantes tenham a oportunidade de contestar suas remoções no tribunal.

Em sua ordem, a Suprema Corte não especificou quanto aviso os migrantes deveriam receber, nem resolveu a validade da confiança da administração nessa lei para realizar as deportações.

Na audiência em Manhattan, o advogado do Departamento de Justiça, Tiberius Davis, disse que os migrantes teriam pelo menos 24 horas para contestar suas deportações.

Os deportados enviados pelo governo Trump a El Salvador estão detidos na enorme prisão antiterrorismo do país, sob um acordo no qual os EUA pagam US$6 milhões ao governo do presidente Nayib Bukele.

ABORDAGEM LINHA DURA

As deportações fazem parte da abordagem linha dura do presidente republicano em relação à imigração desde que ele retornou ao cargo, em janeiro.

"O presidente foi eleito com base exatamente nesse programa, e essa continua sendo sua política mais popular", disse Davis na audiência.

A União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU, na sigla em inglês), que representa os migrantes em ambos os estados, havia instado os juízes a notificarem os imigrantes com 30 dias de antecedência. Esse cronograma estava em linha com o procedimento utilizado pelo governo dos EUA na última vez em que a Lei dos Inimigos Estrangeiros foi invocada, durante a Segunda Guerra Mundial, para deportar pessoas de ascendência japonesa, alemã e italiana.

A lei autoriza o presidente a deportar, deter ou impor restrições a indivíduos cuja lealdade principal seja a uma potência estrangeira e que possam representar um risco à segurança nacional em tempos de guerra.

Em sua decisão, Sweeney escreveu que a ACLU provavelmente estava correta ao afirmar que a Lei de Inimigos Estrangeiros era inaplicável porque a presença de Tren de Aragua nos Estados Unidos não equivalia a um ato de guerra.

"O tribunal reconheceu corretamente que essa autoridade de guerra não pode ser usada em tempos de paz e que o governo não está cumprindo o devido processo legal", disse Lee Gelernt, o principal advogado da ACLU no caso, em um comunicado.

No sábado, a Suprema Corte interveio novamente, bloqueando o que os defensores disseram ser a remoção iminente de dezenas de venezuelanos mantidos no Texas sem o devido processo legal.

Em um caso separado, o governo Trump foi acusado de violar a ordem de um juiz para fornecer informações sobre seus esforços para facilitar o retorno aos EUA de Kilmar Abrego Garcia, um salvadorenho que vivia em Maryland, de acordo com um documento judicial tornado público nesta terça-feira.

O governo reconheceu que Abrego Garcia foi deportado por engano para El Salvador no mês passado.

A juíza distrital Paula Xinis, de Maryland, ordenou na semana passada que o governo fornecesse documentos e respondesse a perguntas até o final de segunda-feira sobre seus esforços para cumprir uma ordem judicial para facilitar o retorno de Abrego Garcia.

O governo Trump disse no mesmo documento conjunto que fez um esforço de boa-fé para cumprir as exigências de documentos e responder às perguntas da equipe jurídica de Abrego Garcia.

(Reportagem de Luc Cohen em Nova York e Tom Hals em Wilmington, Delaware)