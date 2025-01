Senegalês é atingido no rosto por disparo de arma de choque em SP

Dois ambulantes imigrantes, um haitiano e um senegalês, foram atingidos com disparos de arma de choque durante uma operação da Polícia Militar no Brás, na região central de São Paulo, na última quinta-feira (16).

O que aconteceu

O imigrante senegalês, identificado como Massamba Diop, foi atingido na cabeça, próximo ao olho. De acordo com informações do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, o dardo disparado pela arma de choque, conhecida como taser, ficou acoplado no rosto do senegalês. Ele está hospitalizado e passou por uma cirurgia de remoção do projétil.

O haitiano Jhonley Miloir Chery também foi atingido pelo disparo da arma de choque nas costas. Ele foi levado para a UPA da Mooca com uma lesão nas costas. Jhonley teve alta por volta das 20h ainda da quinta-feira. Em seguida, foi encaminhado pela polícia ao 8º DP. A sua conduta foi registrada como desacato, segundo o boletim de ocorrência.

Agressões ocorreram durante uma operação da PM para coibir o comércio irregular de vendedores ambulantes. Vídeos obtidos pelo UOL mostram a movimentação de PMs na rua Barão de Ladário, no Brás. As imagens mostram os agentes apreendendo as mercadorias dos ambulantes.

Vídeo mostra quando Massamba Diop é atingido no rosto pela arma de choque. É possível ver que um policial dispara contra ele, que tenta se levantar e cai novamente na pista. Em seguida, o senegalês leva um chute de um policial, mesmo já caído no chão.

O imigrante não estava expondo mercadorias no momento em que foi agredido. Ele apenas frequentava o Brás.

Centro Gaspar Garcia criticou a conduta dos policiais. "O ocorrido evidencia, mais uma vez, a intolerável brutalidade com que são tratados os ambulantes, principalmente imigrantes, pelo policiais em Operação Delegada. O Centro Gaspar Garcia está em contato com as famílias, tomando providências para a garantia de direitos de Massamba e Jhonley", segundo comunicado divulgado à imprensa.

A Polícia Militar informou, em nota, que está analisando as imagens. "Se constatada qualquer irregularidade, as medidas cabíveis serão adotadas", disse a corporação.

A PM esclareceu que não compactua com desvios de conduta e pune com rigor os que desobedecem aos protocolos da corporação. A corporação detalhou que, na tarde da última quinta-feira (16), três homens, de 26, 29 e 31 anos, foram detidos na Rua Barão de Ladário por resistência durante ação de fiscalização realizada pela prefeitura, com apoio de policiais militares, para coibir o comércio irregular de vendedores ambulantes.

Segundo a polícia, foi necessário o uso de taser. "Os dois homens foram socorridos à Unidade de Pronto Atendimento da Mooca", afirmou a PM. O caso foi registrado como lesão corporal no 8º Distrito Policial (Brás), que requisitou exames ao Instituto Médico Legal.