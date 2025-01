Vídeo mostra queda de meteorito em casa no Canadá

Um vídeo registrou o momento em que um meteorito atinge a Terra em Charlottetown, no Canadá. De acordo com a Universidade de Alberta, que revelou as imagens nesta segunda-feira (13), este é o primeiro registro totalmente audível do fenômeno.

O que aconteceu

As imagens foram registradas pelo sistema de segurança de uma residência. É possível ver (e ouvir) o momento em que uma pedra atinge o solo em alta velocidade e se transforma em poeira e fragmentos. De acordo com a Sociedade Americana de Meteoros, um meteorito entra na atmosfera em velocidade que varia de 40.000 a 258.000 km/h.

Moradores da residência conferiram as imagens após ficarem curiosos com a poeira deixada no chão. Eles colheram amostras e encaminharam fotos para análise na Universidade de Alberta.

Meteorito atingiu a entrada da casa em Charlottetown, no Canadá Imagem: Divulgação/Universidade de Alberta

O professor e curador da Coleção de Meteoritos da Universidade de Alberta, Chris Herd, examinou as fotos e confirmou que os fragmentos se tratavam de um meteorito. Ele foi até o local onde o objeto caiu e recuperou algumas partes para integrar à coleção de meteoritos da universidade.

Objeto se trata de um condrito comum. Esse é o tipo mais comum de meteoritos que atingem a Terra. À NPR, Herd disse acreditar que o objeto visto em Charlottetown veio de um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter.

Especialista da Universidade de Alberta confirmou que o objeto se tratava de um meteorito Imagem: Divulgação/Universidade de Alberta

Herd afirmou que nenhuma outra queda de meteorito "foi documentada como esta, completa e com som". O professor também contou que este foi o primeiro registro de meteorito na Ilha do Príncipe Eduardo, arquipélago onde fica Charlottetown.

Meteorito devia ter o tamanho de uma bola de golfe ou de beisebol. "Se eu tivesse ficado naquele mesmo local por mais um ou dois minutos, certamente teria sido atingido e provavelmente morto por este meteorito", disse Joe Velaidum, um dos moradores da casa, à NPR.