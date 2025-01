Piloto foi heroico ao cuidar de criança após helicóptero cair, diz tenente

O piloto do helicóptero que caiu em Caieiras na noite desta quinta (16) foi heroico ao proteger e cuidar da criança que sobreviveu ao acidente até a chegada do resgate, afirmou o tenente Maxwel de Souza, porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, em entrevista ao UOL News nesta sexta (17).

Quatro pessoas estavam na aeronave de modelo EC130 B4 e matrícula PRWVT, que saiu do aeroporto do Campo de Marte, na capital paulista, em direção à cidade de Americana (SP). O piloto e uma passageira de 11 anos foram retirados com vida da área da mata. Os empresários André Feldman e Juliana Feldman, pais da menina que sobreviveu, morreram na aeronave.

Quero me render aqui ao ato heroico desse piloto, que ficou cuidando dessa criança e a manteve sob seus cuidados durante todas essas horas até que a primeira equipe [de resgate] chegasse.

Há uma informação de que ele teria até conseguido chegar a uma pessoa no local e falado sobre a queda da aeronave e aí teriam ligado para os socorristas. O piloto foi o primeiro a ser retirado e, depois, a garota também foi socorrida. Em seguida, chegaram aos corpos do casal, que infelizmente já estava sem vida.

Após a queda, com as forças que possuía, [o piloto] conseguiu identificar a garota e ficou com ela. Ele já observou que o casal estava desfalecido e preservou a menina, indo em busca de ajuda. Tenente Maxwel de Souza, porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo

Souza destacou que, apesar do tempo fechado e com chuvas desde ontem na Grande São Paulo, é possível que o helicóptero tenha decolado em condições adequadas de segurança.

O local é de difícil acesso, em uma área de mata fechada e perto de uma pedreira em Caieiras. Isso dificulta muito o trabalho dos socorristas nas buscas. O tempo também não estava ajudando muito. Havia um alerta da Defesa Civil para chuvas desde ontem até domingo.

Os pilotos do helicóptero Águia utilizaram um último ponto de sinal da aeronave para traçar o perímetro e então iniciar as buscas. Assim foi possível localizar o ponto da queda.

Pilotos são profissionais técnicos capacitados e conhecem a aeronave e as condições climáticas. Tenho certeza que as investigações apontarão se esse piloto decolou em condições seguras ou não. De todo modo, precisamos destacar que é possível uma aeronave decole e pouse em condição de chuva. Tenente Maxwel de Souza, porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: