Moraes nega recurso de Bolsonaro para ir à posse de Trump nos EUA

O ministro do STF Alexandre de Moraes negou nesta sexta-feira (17) um recurso de Jair Bolsonaro (PL) para reaver seu passaporte e ir à posse de Donald Trump, nos Estados Unidos. Moraes já havia negado a autorização na quinta (16), mas a defesa de Bolsonaro recorreu.

O que aconteceu

Em despacho, Moraes escreveu apenas que mantém o que foi decidido ontem. No documento, ele concordou com a PGR (Procuradoria-Geral da República) que não há interesse público na viagem de Bolsonaro aos EUA e que as condições que fizeram com que o documento dele fosse retido continuam valendo.

Bolsonaro se queixou de negativa. Em entrevista a um programa da revista Veja, pouco antes da decisão do recurso, o ex-presidente disse que irá "triste" acompanhar a esposa, Michelle, até o aeroporto. Ela embarca no sábado (18) para participar da posse de Trump.

A PF apreendeu o passaporte de Bolsonaro há quase um ano, em fevereiro de 2024. Segundo a decisão que embasou a operação, havia risco de que o ex-presidente fugisse do país em meio às investigações sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022.

Posse de Trump acontece na próxima segunda-feira (20). O presidente Lula (PT) não comparecerá ao evento, que deve contar com a participação apenas de diplomatas —há exceções, porém, para líderes por quem Trump tem simpatia, como Javier Milei, da Argentina.