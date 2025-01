Inscrições para o Sisu 2025 começam nesta sexta; veja como participar

Começam nesta sexta-feira (17) as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O prazo segue até 21 de janeiro. De acordo com o cronograma oficial, o resultado da chamada regular está previsto para 26 de janeiro, enquanto o período de matrículas acontece de 27 a 31 de janeiro. Já o prazo para participar da lista de espera vai de 26 a 31 de janeiro.

Gerido pelo Ministério da Educação (MEC), o sistema executa a seleção dos estudantes com base na média da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até o limite da oferta de vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com a escolha dos candidatos inscritos e perfil socioeconômico..

A inscrição é gratuita e feita exclusivamente pela internet. O acesso ao sistema de inscrição é realizado com as informações de login e senha para acesso aos serviços digitais do governo federal, mediante uma conta no Gov.br. Quando o candidato realiza o login, o sistema recupera, automaticamente, as notas obtidas na edição do Enem válida para o processo seletivo.

No ato da inscrição, o candidato preenche um questionário socioeconômico do perfil para Lei de Cotas e escolhe até duas opções de curso dentre as ofertadas em cada processo seletivo do Sisu. É possível alterar as opções de curso durante todo o período de inscrições. A inscrição válida será a última registrada no sistema.

Quem não for selecionado em nenhuma das duas opções de curso indicadas no ato de inscrição ainda pode disputar uma das vagas por meio da lista de espera do Sisu.

Todos os estudantes que participaram do Enem 2024, obtiveram nota na prova de redação maior do que zero e não declararam estar na condição de treineiro podem participar do Sisu.

Passo a passo para se inscrever:

Para iniciar a inscrição. Na página inicial do Sisu clique em "fazer Inscrição" e, na próxima tela, clique em "entrar com GOV.BR ou fazer cadastro".

Na sequência, estudante deve confirmar dados de contato e preencher formulário de perfil socioeconômico para Lei de Cotas. É possível alterar esses dados a qualquer momento durante o período da inscrição.

Candidato será encaminhado para a tela "minha inscrição" para escolher até duas opções de curso. Para começar, é só clicar em "fazer inscrição na 1ª opção".

Opções de vagas. O candidato poderá pesquisar as vagas pelo nome do município, nome da instituição ou do curso no qual deseja ingressar. O MEC recomenda a consulta de quantas vagas estão disponíveis por curso e por modalidade e quais as regras do processo seletivo de cada universidade, como notas mínimas exigidas ou regulamento para cotas socioeconômicas.

Detalhes sobre as vagas. Ao clicar no curso escolhido, o estudante poderá acessar mais detalhes da graduação e as modalidades disponíveis sobre as opções de ensino superior.

Na sequência, candidato deve escolher uma modalidade. Todas as modalidades do ingresso pelo Sisu devem aparecer na tela seguinte para a escolha do estudante. Ele deve ficar atento às informações e documentações exigidas para comprovar seu perfil socioeconômico no momento da matrícula, caso seja selecionado.

Confirmação. Ao fim da inscrição, o candidato deve conferir os dados dos cursos e modalidade de vaga escolhida, além da documentação que será exigida pela instituição para a matrícula. Depois, é só clicar em "confirmar minha inscrição".

Após confirmação, estudante voltará para a tela "minha inscrição". Lá, ele poderá conferir as informações da opção escolhida. Se desejar, poderá alterar suas escolhas até o fim do período de inscrições, em 21 de janeiro.

No campo "classificação parcial", é possível acompanhar notas de corte dos cursos durante o período de inscrição no Sisu. Os resultados consideram o número de interessados, as notas dos candidatos e a quantidade de vagas. Como os estudantes podem mudar as opções até o último dia do prazo, as notas de corte parciais devem oscilar.