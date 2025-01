20 de janeiro é feriado? Veja algumas cidades que terão folga

O 20 de janeiro é comemorado o Dia de São Sebastião. O santo é padroeiro de algumas cidades ao redor do Brasil, tornando a data um feriado municipal.

O que aconteceu

A data não é um feriado nacional. Portanto, apenas algumas cidades celebram o padroeiro com folga.

Nestas cidades, normalmente, acontecem celebrações religiosas. É comum a realização de procissões e outras homenagens ao santo católico.

São Sebastião é representado pela imagem do momento de seu martírio, amarrado a uma árvore e atravessado por flechas. Ele é o protetor da humanidade contra a fome, as guerras e as epidemias e padroeiro de diversas cidades brasileiras, além do Rio de Janeiro (saiba a história do santo).

Algumas cidades onde é feriado no dia 20 de janeiro:

Rio de Janeiro (RJ);

Ribeirão Preto (SP);

São Sebastião (SP);

Porto Ferreira (SP);

Passa Quatro (MG);

Valinhos (SP);

Suzano (SP);

Presidente Prudente (SP);

Brumadinho (MG);

Capitólio (MG);

Una (BA);

Ibotirama (BA).

Feriados religiosos e municipais

De acordo com a lei nº 9.093, de 12 de setembro de 1995: