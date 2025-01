Jose Padilha: Trump é perigoso, mas fanfarrão; posse vai virar rave

O presidente eleito Donald Trump é perigoso, mas fanfarrão, e irá transformar a posse dele em uma rave, avaliou o cineasta e roteirista José Padilha no UOL News, do Canal UOL, nesta sexta-feira (17).

O Trump é um cara perigoso, mas ele é um fanfarrão, e como fanfarrão, ele vai transformar a posse dele numa rave, em um show de agradecimento na pessoa física. José Padilha, cineasta e roteirista

A posse de Trump será realizada na próxima segunda-feira (20), em local fechado, devido ao frio intenso em Washington D.C., conforme informou o colunista Jamil Chade, do UOL.

Segundo Trump, os ventos árticos esperados podem levar as temperaturas a níveis recordes de baixa. Por questões de segurança, ele ordenou que o discurso de posse, orações e outros pronunciamentos sejam realizados na Rotunda do Capitólio dos Estados Unidos.

No Canal UOL, Padilha lembrou sobre as doações feitas por três grandes magnatas à posse do republicano e dos supostos interesses por trás.

O que eu acho interessante é que o [Jeff] Bezos [CEO da Amazon], o [Mark] Zuckerberg [CEO da Meta, controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp] e o [Elon] Musk [dono de empresas como o X e SpaceX] doaram um pouco mais de um milhão, cada um, para posse e doaram zero para os incêndios da Califórnia.

Foi zero [de doação] aqui para Los Angeles, onde tem um monte de consumidores e um monte de gente que o grande mercado para a social mídia. Os caras não doaram nada. E isso foi também uma maneira de agradar o Trump. José Padilha, cineasta e roteirista

Josias: 'Muro na Cracolândia revela inépcia de SP'

No UOL News, o colunista Josias de Souza avaliou que o chamado "muro da vergonha", construído pela Prefeitura de São Paulo na região da "cracolândia", revela a inépcia do poder local.

A Prefeitura revela a sua inépcia. E não é um problema só dessa prefeitura. A Cracolândia é um problema de muitos anos em São Paulo. É muito implante que a prefeitura do estado mais da capital mais rica do país erga um muro diante de um problema que deveria ser resolvido, e não escondido. É muito lamentável o que está acontecendo em São Paulo. Josias de Souza, colunista do UOL

Algumas entidades que atuam no local alegam que a obra teve como objetivo isolar os usuários e dificultar os trabalhos de assistência. O padre Julio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo, descreve a construção como o "muro da vergonha".

Após a divulgação, o Psol entrou com uma notícia crime no STF, solicitando que o muro fosse demolido. O ministro Alexandre de Moraes determinou então que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, explique em até 24 horas a construção de um muro na rua dos Protestantes, na "cracolândia", na região central da capital paulista.

Assista ao trecho abaixo

Safatle: 'Governo Lula não sabe mais fazer luta política'

Ainda durante o UOL News, o o professor Vladimir Safatle afirmou que o governo Lula (PT) não sabe mais fazer luta política, ficou assustado com a mobilização da extrema direita e conseguiu duas derrotas ao mesmo tempo, ao revogar medida que aumentava a fiscalização da Receita Federal.

[O caso do Pix] demonstra uma desorientação política do governo, porque numa situação como essa, o governo colocou uma medida necessária (ele precisa ter informações sobre movimentações financeiras para saber quem está sonegando). Então, o governo tinha razão na medida. Só que ele não sabe mais fazer luta política, em hipótese alguma. Professor Vladimir Safatle

O professor refere-se ao vídeo publicado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL), aliado político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na gravação, ele contestava a medida que ampliava a fiscalização e dizia que o governo iria tratar o pequeno comerciante como grande sonegador. A publicação ultrapassou a marca dos 216 milhões de visualizações nas redes sociais.

Após a repercussão negativa e onda de fake news sobre o tema, o governo decidiu revogar o ato normativo que alterava as regras de fiscalização da Receita Federal sobre transações financeiras para pessoas físicas via Pix acima de R$ 5.000 por mês.

Assista ao trecho abaixo

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: