Vendas no varejo dos EUA têm ganho sólido em dezembro

WASHINGTON (Reuters) - As vendas no varejo dos Estados Unidos cresceram de forma sólida em dezembro, indicando uma forte demanda na economia e reforçando ainda mais a abordagem cautelosa do Federal Reserve para novos cortes da taxa de juros.

As vendas no varejo subiram 0,4% no mês passado, após um ganho revisado para cima de 0,8% em novembro, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas no varejo, que são em sua maioria mercadorias e não são ajustadas pela inflação, avançariam 0,6%, depois de um aumento de 0,7% informado anteriormente para novembro.

O relatório vem na esteira de dados divulgados na semana passada que mostraram um aumento na criação de vagas de emprego em dezembro e uma queda na taxa de desemprego para 4,1%, de 4,2% em novembro.

Embora o núcleo da inflação ao consumidor tenha desacelerado em dezembro, o índice geral teve o maior aumento em nove meses.

O banco central dos EUA previu apenas dois cortes de juros este ano, abaixo dos quatro que havia projetado em setembro, quando iniciou seu ciclo de afrouxamento da política monetária.

A resiliência do mercado de trabalho está impulsionando os gastos por meio de um sólido crescimento salarial. Os balanços patrimoniais das famílias também estão em boa forma, embora os consumidores de baixa renda estejam enfrentando dificuldades.

As vendas no varejo excluindo automóveis, gasolina, materiais de construção e serviços de alimentação, subiram 0,7% no mês passado, após um ganho não revisado de 0,4% em novembro.

Essa medida corresponde mais de perto ao componente de gastos do consumidor do Produto Interno Bruto.

(Por Lucia Mutikani)