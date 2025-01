Faltou um pedacinho: rua é recapeada, mas novo asfalto contorna carro

Uma rua no bairro Jardim Maria Estela, zona sul de São Paulo, foi recapeada, mas um pequeno espaço ficou sem o novo asfalto devido a um carro estacionado.

O que aconteceu

A via foi recapeada na semana passada. A revitalização na Rua Maria Teresa Gaudino foi realizada pela Sabesp depois que a concessionária finalizou obras na região.

O asfalto novo cobre a rua e contorna as rodas do carro. O espaço da vaga, que está ocupado por um Astra, não recebeu o novo asfalto porque o dono do carro não foi retirar o veículo. Moradores das casas e de um condomínio próximo chegaram a ser consultados, mas o proprietário não apareceu.

O carro não parece estar no local há muito tempo. Fotos do veículo mostram que o terreno embaixo dele teve o asfalto anterior raspado —o que indica que ele não estava estacionado quando a obra começou. Moradores ouvidos pela reportagem disseram que os trabalhadores vão voltar para terminar o processo quando o carro sair.

A situação do veículo é desconhecida. A reportagem consultou a placa do carro no Sinesp Cidadão, um aplicativo do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, na tentativa de identificar se ele é fruto de roubo, mas o aplicativo informa que "não foi possível verificar se o veículo possui restrições".

Recapeamento foi feito na última semana Imagem: Camila Corsini/UOL

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) afirma que veículos em estado de abandono podem ser removidos para depósito. E que isso independe da existência de infração à legislação de trânsito.

É considerado estado de abandono veículos estacionados na via ou em estacionamento público, sem capacidade de locomoção por meios próprios e que, devido a seu estado de conservação e processo de deterioração, ofereça risco à saúde pública, à segurança pública ou ao meio ambiente.

Senatran

O Detran diz que é função da Prefeitura e da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) dar prazo para a retirada. A CET encaminhou a demanda para a Secretaria Municipal das Subprefeituras.

A Secretaria Municipal das Subprefeituras informou que, neste caso, o serviço está sendo executado pela Sabesp. Procurada, a Sabesp disse que está realizando obras no sistema de esgoto da região e que fez o recapeamento da via, mas, em um dos trechos, havia um carro estacionado e o serviço não pôde ser executado no local.