Petróleo perde força em mercado superaquecido

Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira (16), após uma forte alta nos dias anteriores impulsionada pelas novas sanções dos Estados Unidos contra a Rússia. Os operadores agora se posicionam para uma queda em um mercado que carece de novos catalisadores.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em março caiu 0,90%, para 81,29 dólares.

O equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega em fevereiro, caiu 1,70%, para 78,68 dólares.

"O mercado claramente enlouqueceu" nos últimos dias, disse à AFP Stephen Schork, do Grupo Schork.

Os preços do petróleo haviam subido na sexta-feira passada, impulsionados pelo anúncio de novas sanções por parte de Washington e Londres contra os principais atores do setor petrolífero russo.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou medidas contra mais de 180 embarcações, bem como contra as principais empresas petrolíferas russas Gazprom Neft e Surgutneftegas. Londres também sancionou essas duas empresas.

As medidas poderiam levar países como Índia, China e Turquia a comprar petróleo de produtores do Oriente Médio, em vez de da Rússia.

"A possibilidade de novas sanções ao petróleo iraniano durante a transição para o governo Trump" também "agitou o mercado", disse Schork.

Para Robert Yawger, analista da Mizuho USA, o movimento de queda seria, na verdade, um retrocesso técnico, após várias sessões de alta, porque "já não há mais ninguém comprando nesses níveis de preços", explicou à AFP.

