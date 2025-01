No Japão, presidente do BoJ sinaliza mais uma vez possibilidade de elevação dos juros

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, reiterou a promessa de que a instituição vai discutir um aumento na taxa de juros na semana que vem. "Se a melhoria na economia e nos preços continuar neste ano, ajustaremos o grau de flexibilização monetária aumentando as taxas de juros", disse Ueda durante um encontro com executivos de bancos regionais nesta quinta-feira, 16.

No início da semana, o vice-presidente da instituição, Ryozo Himino, já havia dito que a alta dos juros será discutida na reunião de política monetária dos dias 23 e 24.

A possibilidade de elevação dos juros deu suporte ao iene, cuja cotação alcançou o pico de 155,22 por dólar nesta quinta.

Já o rendimento dos títulos governamentais japoneses de 10 anos atingiu um pico de mais de 13 anos, ao bater 1,255% na véspera.

O banco central japonês manteve os juros inalterados na reunião de dezembro, à espera de mais evidências de crescimento dos salários no Japão e de clareza sobre a política econômica dos Estados Unidos sob o futuro governo de Donald Trump. Ueda reiterou que esses são os dois pontos fundamentais na decisão sobre os juros.

O dirigente disse ainda que parece haver evidências positivas de que os salários aumentarão ainda mais no Japão.

De acordo com o último relatório econômico regional do BoJ, mais empresas compreendem a necessidade de continuar aumentando o salário dos funcionários, embora algumas pequenas companhias ainda estejam cautelosas em fazê-lo. Fonte: Dow Jones Newswires.