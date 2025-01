Onze pessoas morreram durante semana violenta em Rondônia

Colaboração para o UOL, de Belo Horizonte, e do UOL, em São Paulo*

Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia informa que 11 pessoas morreram entre sexta-feira (10) e hoje (16). Capital do estado vive onda de violência após uma operação da Polícia Militar.

O que aconteceu

Sete homicídios foram contabilizados, além de quatro mortes durante confrontos. Na noite desta quarta-feira (15), dois homens morreram após iniciarem um confronto contra policiais militares. Em outra ocorrência, uma pessoa morreu após homens armados atirarem contra clientes em um bar da zona leste de Porto Velho.

14 pessoas foram presas, segundo a secretaria. "Policiais estão nas ruas por tempo indeterminado realizando abordagens, cumprimentos de mandados e apreensões, com o objetivo de intensificar o combate à criminalidade", informou a nota.

42 incêndios criminosos foram registrados entre sexta-feira (10) e hoje. Destes, 28 foram em Porto Velho. Três ônibus incendiados entre segunda (13) e terça-feira (14) motivaram a suspensão do transporte coletivo na cidade.

Após dois dias, transporte municipal voltou a funcionar em Porto Velho nesta quinta-feira (16). A prefeitura da cidade informou que o retorno foi feito de forma escalonada e a previsão é que os veículos sejam recolhidos para a garagem no início da noite.

Reforços na segurança

Agentes da Força Nacional de Segurança Pública desembarcaram em Porto Velho nesta quinta-feira. Segunda parte do efetivo deverá chegar à cidade na sexta-feira (17). Tropas ficarão na capital pelo período inicial de 90 dias. Governo federal autorizou o envio das tropas nesta terça-feira (14).

Estados vizinhos também enviaram reforços. Acre, Amazonas e Mato Grosso disponibilizaram tropas e até um helicóptero para auxiliar as forças de segurança de Rondônia.

Estamos fortalecendo, reforçando, de forma preventiva, o policiamento na capital e em todo o estado, para que logo e tão rápido a gente consiga voltar à normalidade da nossa população rondoniense Felipe Bernardo Vital, secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, em coletiva de imprensa

Venda de combustíveis em galões foi proibida

Governo publicou um decreto proibindo a venda de combustíveis em recipientes avulsos nesta quarta-feira (15). Medida busca dificultar o acesso de criminosos a materiais inflamáveis e visa reduzir os ataques incendiários.

"Os ataques recentes mostraram que é preciso agir rápido, para impedir que criminosos tenham acesso facilitado aos materiais inflamáveis", disse o secretário Felipe Bernardo Vital. Decreto tem validade inicial de 90 dias, podendo ser prorrogado.

Grupos criminosos estariam por trás dos ataques, segundo prefeito

De acordo com o prefeito de Porto Velho, os ataques teriam sido realizados por "facções criminosas". Leonardo Moraes (Podemos) atribui os ataques a uma reação dos criminosos após uma facção que atua na cidade virar alvo de uma grande operação.

Criminosos estariam reagindo a uma operação na zona leste de Porto Velho. De acordo com autoridades locais, a Polícia Militar deflagrou uma operação contra criminosos que estariam expulsando moradores de apartamentos populares cedidos pelo governo rondoniense para alugá-los.

A PM cercou um residencial popular com mais de 15 mil habitantes para identificar suspeitos. No fim de dezembro, a polícia montou bloqueios nos acessos ao residencial para identificar possíveis integrantes do grupo criminoso.

Segundo o balanço policial, a ação resultou em 70 apartamentos retomados e entregues à gestão estadual. Drogas e armas também teriam sido apreendidas durante a operação.

No último domingo (12), poucos dias após a primeira fase, criminosos assassinaram o cabo Fábio Martins. No dia seguinte, a corporação deflagrou a segunda fase da operação. Em nota, a PM afirmou que mobilizou mais de 200 policiais em uma "resposta enérgica do Estado ao crime que vitimou o cabo Fábio Martins".

(Com Agência Brasil)