Minério de ferro avança com embarques menores e dólar mais fraco

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro atingiram nesta quinta-feira a maior alta em quatro semanas, apoiados pela redução dos embarques de uma grande mineradora e pelas crescentes expectativas de novos cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve, após dados de inflação dos EUA aquém do esperado.

O contrato de maio de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,92%, a 797 iuanes (108,71 dólares) a tonelada, maior valor desde 18 de dezembro de 2024.

O minério de ferro de referência para fevereiro na Bolsa de Cingapura subiu 1,87% para 102,45 dólares a tonelada, no patamar mais alto desde 19 de dezembro.

A Rio Tinto registrou seus menores embarques anuais em dois anos, em parte devido às fortes chuvas na Austrália Ocidental que afetaram a produção no quarto trimestre.

O enfraquecimento do dólar norte-americano, que torna as commodities denominadas em dólar mais baratas para os detentores de outras moedas, também deu algum suporte ao principal ingrediente da fabricação de aço.

Além disso, os sinais de um possível aumento da demanda de minério nas próximas semanas apoiaram os preços, disseram analistas, referindo-se à possibilidade de crescimento na produção de metais quentes.

Impulsionando o sentimento geral, a Country Garden, que já foi a maior incorporadora da China em vendas, disse que espera registrar um prejuízo anual menor em 2024, conforme trabalha para reviver seus negócios.

Outros ingredientes de fabricação de aço tiveram ganhos em Dalian, com o carvão metalúrgico e o coque subindo 3,83% e 3,45%, respectivamente, já que alguns traders liquidaram posições vendidas, disseram analistas.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson em Pequim)