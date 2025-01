Incêndio destrói 2 mil hectares na Patagônia; governo decreta emergência

Um incêndio florestal de grandes proporções atinge o município de Epuyén, na província de Chubut, Argentina, desde quarta-feira (16). O fogo devastou aproximadamente 50 casas, segundo o governador Ignácio Torres. Apesar da destruição, não há registro de vítimas até o momento.

O que aconteceu

Segundo a imprensa argentina, cerca de 200 pessoas foram evacuadas, entre 50 e 60 casas foram danificadas, e uma escola profissional foi destruída. O governo local declarou emergência devido ao avanço das chamas, que já consumiram mais de 1.600 hectares.

O fogo, que começou próximo à Escola nº 9, avançou rapidamente com ventos de até 70 km/h. As autoridades mobilizaram mais de 270 brigadistas, três aviões hidrantes, um helicóptero e equipamentos pesados para conter as chamas.

O governador Ignacio Torres afirmou que parte da área urbana está sob controle, mas destacou que o incêndio continua ativo em outras regiões. Investigações preliminares apontam a possibilidade de causas intencionais, uma vez que focos simultâneos foram registrados em outras localidades próximas.

Além da devastação material, o incêndio impacta uma pequena comunidade de 3.000 habitantes, que nunca havia enfrentado um desastre dessa magnitude. Autoridades reforçam a necessidade de conscientização para evitar práticas de risco, como fogueiras, em um verão marcado por altas temperaturas, ventos fortes e pouca chuva.

Com informações da AFP