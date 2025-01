Presidente da Veloe usa as redes sociais para motivar e engajar a equipe

André Turquetto, presidente da Veloe, falou sobre sua liderança à frente da companhia e explicou como usa as redes sociais para motivar e engajar a equipe. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Estímulo à equipe. "Eu falo para as pessoas que trabalham comigo para que não tenham medo de se expor, tanto aqui como fora da empresa. Encorajo que as pessoas se exponham para fora. Eu faço muito isso", diz ele.

Uso muito as redes para falar sobre o mercado em que eu estou hoje, que é um negócio de mobilidade, o que a Veloe está fazendo. Sou um entusiasta desse negócio. E falo muito sobre liderança, sobre coisas que acontecem comigo ou que eu percebo, uma leitura minha, alguma coisa que acho que tem valor. Eu gosto de dividir com as pessoas.

Para Turquetto, não há diferença entre a vida pessoal e a vida corporativa. "Os questionamentos que eu tenho com os meus filhos são os mesmos que eu tenho na companhia. Eu divido isso com a turma quando eu tenho medo, tenho um questionamento, uma insegurança", diz.

Isso fortalece; não enfraquece. Só que é muito pouco compreendido no mercado corporativo. Isso é visto ainda como fraqueza. Essa vulnerabilidade como fortaleza é também uma característica do meu processo de gestão.

A Veloe é um hub de mobilidade e gestão de frota. Sua tag é aceita em todas as rodovias pedagiadas e mais de 2.500 estabelecimentos comerciais no país. A empresa foi criada em 2018 por dois grandes bancos (Banco do Brasil e Bradesco), como uma unidade de negócios da Alelo. Em 2023, a empresa faturou R$ 5,4 bilhões.