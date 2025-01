Santander corta XP para "neutro"

SÃO PAULO (Reuters) - O Santander reduziu a recomendação sobre a XP de "outperform" para "neutro", definindo preço-alvo em 13 dólares para o final deste ano, segundo relatório a clientes enviado na terça-feira.

O banco espanhol avalia que quando o Brasil tinha juros de um dígito, a XP era um dos melhores nomes para se estar exposto ao país. "Infelizmente, esta narrativa está encerrada por agora, pois não temos mais visibilidade sobre quando e se o Brasil vai voltar a ser um país com Selic de um dígito", afirmaram os analistas Henrique Navarro, Andres Soto e Anahy Rios.

Anteriormente, o preço-alvo definido pelo Santander para XP era de 33 dólares.

"Acreditamos que o melhor momento para se investir na XP é esperar até a época da próxima eleição presidencial (no Brasil), no final de 2026", afirmaram os analistas do Santander no relatório.

(Por Alberto Alerigi Jr.)