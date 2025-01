Índices de ações sobem com dados de inflação e balanços de bancos

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos subiram nesta quarta-feira, com os três principais índices registrando seus maiores ganhos percentuais diários em mais de dois meses, uma vez que os dados do núcleo da inflação de dezembro, mais baixos do que o esperado, e os sólidos balanços dos principais bancos dos Estados Unidos alimentaram uma valorização dos papéis.

O Departamento do Trabalho informou que o índice de preços ao consumidor norte-americano teve o maior aumento em nove meses, com a alta dos custos de energia, embora uma medida das pressões inflacionárias subjacentes tenha diminuído.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 1,82%, para 5.949,36 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 2,45%, para 19.511,23 pontos. O Dow Jones avançou 1,64%, para 43.214,88 pontos.