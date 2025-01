Idosa é baleada em casa durante tiroteio em comunidade no Rio

Do UOL, em São Paulo

Uma idosa foi baleada dentro de casa na tarde desta terça-feira (14) durante um tiroteio na comunidade Ipase, na Vila Kosmos, zona norte do Rio.

O que aconteceu

A vítima foi ferida quando estava na janela da residência. O caso ocorreu na rua Carlos Chamberland na Vila da Penha, também na zona norte e próximo ao local onde acontecia um intenso tiroteio.

Mulher foi atingida no braço e foi levada ao hospital da rede particular Semiu. O UOL entrou em contato com a unidade para ter informações sobre seu estado de saúde e ainda não teve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.

Segundo a Polícia Militar, na terça (15), houve uma operação no Conjunto Ipase com equipes do Bope (Batalhão de Operações Especiais. Em nota, a corporação informou que não houve registros de presos, feridos e apreensões durante a atuação dos policiais. A reportagem também questionou o motivo da ação.

Marido de idosa afirmou que vai vender o apartamento onde moram após o incidente. A informação foi obtida pela TV Globo, mas o homem não teve a identidade divulgada.

O caso foi registrado na 27ª DP. De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi realizada e outras diligências estão sendo feita para investigar os fatos.