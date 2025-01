Governadores criticam vetos de Lula à renegociação de dívidas: 'Duro golpe'

Os governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), criticaram nesta terça (14) os vetos do presidente Lula (PT) ao projeto que institui o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

O que aconteceu

Lula sancionou, com vetos, o programa que revisa os termos das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adiantou na semana passada que o Planalto vetaria todos os trechos com impacto no resultado primário do governo. Um deles foi o artigo que permitia aos governadores utilizarem os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR) para abater uma parcela da dívida.

Em um texto publicado nas redes sociais, Cláudio Castro disse que a decisão de Lula é "um duro golpe não só para o Rio de Janeiro, mas para o país". Para o governador, houve uma quebra de acordo e o veto ao uso do FNDR "mata" o programa.

Infelizmente, com essa decisão, vamos ter que reavaliar nossa política de investimentos. Os concursos para a segurança pública serão comprometidos, os investimentos nos hospitais de câncer de Nova Friburgo e Duque de Caxias precisarão ser repensados. Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro

Castro disse que vai lutar para que os vetos sejam derrubados pelo Congresso. "Confio que o acordo quebrado agora será restaurado pelo parlamento brasileiro", declarou.

Zema ressaltou que as negativas do governo ao projeto podem obrigar os estados a repassar R$ 5 bilhões a mais para a União em 2025 e 2026. No entanto, ele não esclareceu como esse cálculo foi feito.

É dinheiro para sustentar privilégios e mordomias. Enquanto os estados lutam para equilibrar contas, o Planalto mantém 39 ministérios, viagens faraônicas, gastos supérfluos no Alvorada e um cartão corporativo sem transparência. Até quando o contribuinte vai bancar essa desordem? Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais

Eduardo Leite também usou as redes sociais para criticar a decisão do governo e afirmou ter recebido os vetos "com extrema preocupação e indignação". O governador disse que, para aderir ao programa, o Rio Grande do Sul terá que repassar valores para um fundo que irá compensar os estados em melhor situação fiscal.

Já estamos em diálogo com a nossa bancada federal para encaminhar toda a articulação possível buscando a derrubada no Congresso desses vetos, que representam um descumprimento inaceitável dos compromissos assumidos durante a tramitação do projeto de lei. Não vamos aceitar esse descaso com o povo gaúcho, que tanto sofreu com a calamidade, e será novamente penalizado com essa medida do governo federal. Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul

Os três governadores que criticaram o projeto são de oposição ao governo e comandam estados que têm dívidas grandes com a União. O valor devido chega a R$ 765 bilhões, sendo que Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul concentram 90% do valor.

Mais cedo, nesta terça-feira (14), Haddad afirmou que os governadores deveriam agradecer a Lula pela sanção do projeto. "Os cinco governadores que se reuniram comigo [para discutir o projeto] são de oposição aberta ao presidente e o projeto aprovado no Congresso vai muito além do que eles me pediram", disse. "Se eu fosse um governador de oposição, daria um telefonema agradecendo", acrescentou.