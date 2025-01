Vendas no varejo caem 1,7% em dezembro, diz Stone

SÃO PAULO (Reuters) - O comércio varejista no Brasil sofreu queda de 1,7% nas vendas em dezembro sobre um ano antes, recuando 3,5% ante novembro, pressionado pelo desempenho de lojas físicas, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela empresa de meios de pagamento Stone.

Enquanto as lojas físicas tiveram queda de 2,1% nas vendas de dezembro sobre o mesmo mês de 2023, as vendas no varejo online cresceram 7,7%, afirmou a Stone. Na relação mensal, o comércio eletrônico cresceu 3,4% e o físico caiu 4,2%.

"Considerando a trajetória e a performance do varejo ao longo do ano, estimamos que o comércio vendeu 2,3% a menos que o esperado para a semana do Natal, o que explica parte da queda de dezembro", afirmou Matheus Calvelli, pesquisador econômico e cientista de dados da Stone, no levantamento da companhia.

Na análise por segmento, todos reportaram queda mensal: Tecidos, Vestuário e Calçados (7%), Móveis e Eletrodomésticos (6,4%), Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico (4,5%), Livros, Jornais, Revistas e Papelaria (3,7%), Hipermercados, Supermercados, Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo (3,3%), Artigos Farmacêuticos (2,3%), Combustíveis e Lubrificantes e Material de Construção (1,8%), afirmou a Stone.

Já no comparativo anual, em recorte por região, apenas cinco Estados tiveram um setor de varejo apresentando resultados positivos em dezembro: Roraima (3,9%), Sergipe (3,5%), Rondônia (2,2%), Pará (1%) e Goiás (0,9%).

São Paulo, maior mercado do varejo nacional, teve queda de vendas de 2,4% em dezembro sobre um ano antes, segundo a Stone. No Rio de Janeiro, o recuo foi de 4,6%.