Morre argentino que foi baleado após entrar por engano em comunidade no RJ

Do UOL, em São Paulo

Morreu nesta segunda-feira (13) o turista argentino Gastón Burlón, que foi baleado após entrar por engano em um morro no Rio de Janeiro.

De acordo com a Delegacia de Especial de Apoio ao Turismo (Deat), a vítima faleceu. A equipe esteve hoje nas comunidades de Santa Teresa a fim de localizar o autor. Diligências seguem para capturá-lo.

O que aconteceu

Burlón, 51 anos, morreu um mês após ser baleado por entrar por engano em uma área com influência do crime organizado no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Câmara de Turismo de Bariloche nas redes sociais.

O homem estava internado em estado gravíssimo após ser baleado na cabeça e no tórax. Ainda no Rio de Janeiro, ele passou por sequentes intervenções médicas, mas não resistiu aos ferimentos.

Com profundo pesar, a Câmara de Turismo de Bariloche, junto a todas as instituições que a integram, lamenta o falecimento de Gastón Burlón, um dirigente cuja paixão pela promoção do turismo e de nosso destino será recordada como um valioso aporte para a nossa comunidade.

Câmara de Turismo de Bariloche, em nota publicada nas redes sociais

Suspeito de atirar no turista segue foragido, diz Polícia Civil. Segundo a corporação, agentes da Deat (Delegacia de Especial de Apoio ao Turismo) estiveram em comunidades de Santa Tereza nesta segunda-feira (13) para tentar localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. Diligências continuam para capturá-lo.

Relembre o caso

Gaston Fernando Burlón foi atingido com pelo menos dois tiros, sendo um na cabeça e outro no tórax. O ex-secretário de Turismo da cidade de Bariloche ficou internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, onde passou por cirurgias.

Burlón entrou por engano em uma favela no Morro dos Prazeres. Ele estava em um carro acompanhado da esposa e de uma filha, a caminho do Cristo Redentor, quando o GPS o teria direcionado para uma área dominada por traficantes do Comando Vermelho. Não foi informado se a mulher e a filha do argentino foram feridas.

Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. À época, conforme a PMERJ, Burlon "foi surpreendido por disparos efetuados por criminosos armados ao entrar por engano em uma das localidades do Rio Comprido".

Quem era o empresário

Burlon assumiu como secretário de Turismo de Bariloche em 2017. Ele entrou na secretaria da gestão de Gustavo Gennuse após Marcos Barberir se tornar chefe de Gabinete.

Durante seu mandato, Burlon e Gennuse diziam querer posicionar a cidade como um destino para o mundo. ''O turismo significa oportunidades de trabalho para a população de Bariloche e por isso é importante que continuemos a nos posicionar como um destino internacional'', escreveu o então prefeito.

Antes de ser secretário, Burlón foi presidente da Associação Argentina de Viagens e Turismo da cidade. Ele foi também ex-presidente do clube de futebol Estudiantes Unidos da cidade. ''Nós do clube rezamos e acompanhamos a família de Gaston neste momento tão difícil'', comentou a instituição após saber do caso.

Em dezembro de 2023, ele tornou-se presidente da Câmara de Turismo Estudantil. A entidade reúne agências e fornecedores que movimentam mais de 85% do segmento do turismo estudantil em destinos nacionais e internacionais, segundo informou o jornal La Nacion.

Barlon era casado com a atual secretária de Turismo de Salta, Nadia Loza.