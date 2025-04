Senador dos EUA bate recorde com discurso de 25 h contra políticas de Trump

Um congressista democrata quebrou ontem o recorde de discurso mais longo no Senado dos Estados Unidos, em que criticou "as ações inconstitucionais" do presidente Donald Trump por mais de 25 horas.

O que aconteceu

A apresentação do senador Cory Brooke durou 25 horas e cinco minutos. Ela superou o discurso de Strom Thurmond, da Carolina do Sul, que falou por 24 horas e 18 minutos contra a Lei dos Direitos Civis de 1957.

Ex-candidato à presidência, o democrata começou a discursar na Câmara às 19h locais (20h de Brasília) da segunda-feira. Ele cedeu a palavra às 20h05 (21h05 de Brasília) de ontem.

Durante todo o seu discurso, ele não sentou, não foi ao banheiro e nem comeu. As limitações seguem as regras do Senado, que não permite que o palestrante sente nem faça intervalos. O único respiro permitido é o da voz, caso outro senador tome a palavra para fazer uma pergunta ao congressista que está no púlpito.

Booker se preparou fisicamente antes de discursar, parando de comer e de consumir líquidos com antecedência. "Minha estratégia foi parar de comer. Acho (que) parei de comer na sexta-feira e depois suspendi a ingestão de líquidos uma noite antes de começar", declarou à imprensa no Capitólio.

Em comunicado, o gabinete do senador afirmou que ele estava "cansado e um pouco rouco". O método "teve seus benefícios e também suas desvantagens... diferentes grupos musculares começam a sofrer cãibras pela desidratação", acrescentou.

Discurso foi marcado por críticas a Trump

"Levanto-me nesta noite porque acredito, sinceramente, que o nosso país está em crise", disse ontem o senador de Nova Jersey, 55, no início do seu discurso. "Estes não são tempos normais nos Estados Unidos", acrescentou, com a voz embargada. Booker retomou o slogan do ex-congressista democrata John Lewis ao convocar os americanos a criar uma "boa desordem" na sociedade diante das políticas de Trump.

"Não se trata de esquerda ou direita. Trata-se do bem ou do mal. Estados Unidos, esta é uma questão moral. A Constituição vive em seu coração?", afirmou o senador. Durante horas, atacou as políticas radicais de corte de gastos de Trump, que ao lado de seu principal assessor, Elon Musk, o homem mais rico do mundo, eliminou programas governamentais sem o consentimento do Congresso. Ele também estimou que Trump ameaça a democracia americana ao acumular cada vez mais poder.

Como seu discurso não ocorreu durante a votação de um projeto de lei, tecnicamente não foi um filibuster (obstrução legislativa). Seu discurso não impediu o Partido Republicano, que tem maioria na Câmara, de realizar votações no Senado, mas serviu de inspiração para os democratas, cuja oposição ao governo tem sido até agora relativamente branda. Esta foi a primeira vez durante o mandato de Trump que os democratas atrapalharam de alguma forma o Senado.

O congressista expressou preocupação de que Trump desmonte a seguridade social. "Vou lutar pelo seu seguro social", afirmou Booker. Ele também pediu que os congressistas se unam para bloquear algumas das decisões mais agressivas de Trump. "Em apenas 71 dias, o presidente dos Estados Unidos causou grandes danos à segurança dos americanos, à estabilidade financeira e aos alicerces da nossa democracia", protestou.

"Se são conservadores cristãos, como podem "prejudicar os mais vulneráveis para beneficiar os ricos e poderosos?", provocou. "Todos devemos nos levantar e dizer 'Não'.", disse. "Se você ama o seu próximo, se você ama este país, demonstre esse amor. Impeça-os de fazer o que estão tentando fazer", afirmou.

Em minoria, democratas tentam frear políticas de Trump. Os congressistas da oposição buscam maneiras de conter os esforços de Trump para reduzir o tamanho do governo, aumentar as deportações de imigrantes e desmontar grande parte das normas políticas do país.

*Com informações da AFP