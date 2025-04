Dançando nu no convés: iate com naturistas causa polêmica na Austrália

A passagem de um iate cheio de pessoas nuas pelo porto de Sydney viralizou nas redes sociais e causou polêmica. Segundo as leis australianas, a nudez em locais não permitidos pode provocar medidas judiciais contra os envolvidos.

O que aconteceu

Um grupo de pessoas nuas a bordo de um iate chocou os australianos. O cruzeiro foi filmado por um outro barco ao passar pela cidade de Sydney no final de março. Pelo menos 12 pessoas foram flagradas acenando e dançando no convés usando somente chapéus e óculos de sol, enquanto o capitão da embarcação, o único vestido, buzinava para os espectadores. Duas mulheres são vistas se balançando em um mastro do navio.

A cena causou curiosidade e revolta, e o caso virou assunto nas redes sociais. Enquanto algumas pessoas consideraram a nudez algo "fantástico" e "lindo", outros definiram o episódio como "nojento".

Caso gerou confusão com empresa famosa no ramo

Segundo o site News.com.au, os participantes da festa no mar faziam parte de um cruzeiro voltado a pagantes nus. De acordo com o portal, a embarcação foi associada de forma equivocada à Get Naked Australia, conhecida por organizar cruzeiros nos quais os participantes podem ficar nus em determinados trechos da viagem.

No entanto, Brendan Jones, fundador da empresa, declarou que o iate visto recentemente passando pelas águas de Sydney não foi promovido pela Get Naked. "É uma imitação. Esses caras estão tentando administrar seus próprios cruzeiros", explicou ao portal local. Segundo Jones, o grupo flagrado frequenta a Cobblers Beach, uma praia de nudismo na vizinha Mosman.

De acordo com Jones, os cruzeiros da Get Naked têm participantes entre 20 e 40 anos. "Não posso garantir o comportamento deles [os integrantes nus do navio flagrado em março], pois não os conheço. Só sei que são um grupo mais velho do que nosso público típico", disse.

Desde 2017, a Get Naked promove cruzeiros nudistas. A organização deste tipo de viagem segue as regras locais, segundo Jones. "Somos sempre respeitosos e dentro dos limites da lei. Não navegamos nus: nós pegamos um barco para uma praia de nudismo legal e ancoramos por um dia", explicou.

A repercussão do caso causou discussão sobre eventuais punições aos envolvidos. Em Nova Gales do Sul, região da qual Sydney faz parte, a pena máxima para "exposição obscena" em um local público é de seis meses de prisão, e os infratores também podem enfrentar uma ordem de serviço comunitário ou uma multa. No entanto, a nudez pública não é proibida se a conduta ocorrer em uma praia "opcional para roupas", como as cinco praias oficiais onde a nudez é permitida: Lady Bay (Lady Jane) Beach, Cobblers Beach, Obelisk Beach, Werrong Beach e Samurai Beach.