Índices da China e de Hong Kong fecham quase estáveis antes de tarifas dos EUA

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong fecharam praticamente estáveis nesta quarta-feira, com os mercados aguardando novos detalhes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as novas tarifas recíprocas a serem impostas aos parceiros comerciais.

O índice CSI 300 caiu 0,08 e o índice SSEC, em Xangai, subiu 0,05, enquanto o índice de referência de Hong Kong, Hang Seng, perdeu 0,02%.

A Casa Branca confirmou na terça-feira que Trump imporá novas tarifas em 2 de abril, embora não tenha fornecido detalhes sobre o tamanho e o escopo das taxas que têm deixado os investidores preocupados com a intensificação da guerra comercial global.

Um anúncio está programado para esta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília).

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump já impôs tarifas de 20% sobre as importações chinesas. Em março, a China retaliou algumas tarifas dos EUA.

"Muito dependerá do tom de Trump - se ele sinaliza abertura para negociações ou se reforça os confrontos", disse Philip Wee, estrategista sênior de câmbio do DBS.

"A aversão ao risco se instalará se as tarifas dos EUA forem amplas e agressivas, com uma segunda onda de volatilidade esperada se a China e a União Europeia responderem rapidamente com medidas de retaliação", disse ele.

As ações do setor financeiro, com alta de 0,7%, lideraram os ganhos na China, enquanto as principais empresas de tecnologia negociadas em Hong Kong subiram 0,4%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,28%, a 35.725 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,02%, a 23.202 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,05%, a 3.350 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,08%, a 3.884 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,62%, a 2.505 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,08%, a 21.298 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,37%, a 3.954 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,12%, a 7.934 pontos.

(Por redação de Xangai)