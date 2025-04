Mãe tenta vender bebê para pagar aluguel e curso: quais os crimes?

Uma mãe foi presa em Goiânia após vender o filho recém-nascido por R$ 5 mil para pagar aluguel e um curso; especialistas em direito criminal afirmam que ela e os compradores cometeram tráfico de pessoas.

O que aconteceu

Uma mulher de 25 anos foi presa neste sábado (30) em Goiânia, após tentar vender seu bebê recém-nascido a uma empresária por R$ 5 mil. A negociação envolveu também o padrasto da criança, que participou da entrega, uma funcionária da empresária que intermediou o contato e a própria empresária, que ficou com o bebê. O recém-nascido, de apenas 27 dias, foi localizado pela polícia e entregue ao Conselho Tutelar.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como tráfico de pessoas. Segundo a mãe, o dinheiro seria usado para pagar o aluguel e um curso. As prisões aconteceram em flagrante e os suspeitos foram encaminhados à delegacia especializada.

Para especialistas ouvidos pelo UOL, a justificativa financeira não elimina a gravidade da conduta. "Vender filho não é ato de desespero, é tráfico de pessoas, previsto no Artigo 149-A do Código Penal", afirma o advogado criminalista Rafael Paiva. "Todos os envolvidos — quem vende e quem compra — respondem pelo mesmo crime", completa.

Além do crime de tráfico, a empresária pode responder por "adoção à brasileira", prática ilegal em que a pessoa registra como seu um filho gerado por outra mulher, sem passar pela Justiça. "Essa conduta ignora todas as etapas legais da adoção e viola os direitos da criança, que deixa de ter garantias básicas de proteção e acompanhamento", afirma o advogado Rafael Paiva. "O Código Penal trata isso no Artigo 242, que tipifica como crime registrar como próprio um filho de outra pessoa — o que se aplica também a quem tenta adotar de forma clandestina", completa.

Desde 2016, a legislação passou a tratar a adoção ilegal como forma de tráfico humano. "Há uma diferença substancial entre a mãe que entrega o filho voluntariamente ao Estado e aquela que o vende. A primeira pode até levantar discussões éticas, mas não comete crime. Já a segunda, sim", diz.

A advogada Vanessa Paiva reforça a diferença jurídica entre doação irregular e venda. "A doação irregular ocorre quando os pais entregam a criança diretamente a terceiros, mesmo sem pagamento. Já a venda é crime mais grave, tipificado no Artigo 238 do ECA, com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa", explica.

O sistema jurídico estabelece etapas obrigatórias para qualquer adoção. "Quem deseja adotar precisa passar por uma avaliação social, psicológica e financeira rigorosa, além de entrar em uma fila organizada pelo Cadastro Nacional de Adoção", afirma Vanessa. "Quando esses critérios são ignorados, não estamos mais falando de adoção: é crime, com todas as implicações penais e cíveis".

Mecanismos legais

A justificativa apresentada pela mãe não reduz sua responsabilidade penal. "A legislação prevê alternativas para quem não pode ou não quer ficar com o filho. Existem mecanismos legais para entregar o bebê ao Estado, com acompanhamento judicial. O caminho existe. O que não se pode fazer é transformar a criança em objeto de negociação", diz Rafael Paiva.

Todos os envolvidos podem ser responsabilizados civil e penalmente. "Quem intermedeia, paga ou se beneficia da negociação também responde. Não importa se houve intenção de adoção ou se os envolvidos acreditavam estar 'ajudando'", afirma Paiva.

Após o flagrante, o bebê foi levado a um abrigo, onde deve aguardar decisão da Justiça. Segundo Vanessa, o Judiciário atua com prioridade nesses casos para garantir a proteção da criança. "O primeiro passo é o acolhimento em local seguro. Depois, tenta-se localizar familiares aptos. Se isso não for possível, o bebê entra em processo de adoção legal. Tudo com acompanhamento técnico e supervisão judicial."

Para os especialistas, a punição é fundamental para coibir práticas como essa. "Tráfico de crianças, mesmo disfarçado de 'adoção informal', trata seres humanos como mercadoria. E isso o Estado brasileiro não pode tolerar", finaliza Vanessa.