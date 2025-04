Quaest: avaliação negativa do governo Lula mantém crescimento e chega a 41%

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa Quaest contratada pela Genial Investimentos divulgada hoje mostra que a avaliação negativa do governo Lula (PT) subiu 4 pontos percentuais e chegou a 41%.

O que diz a pesquisa

Avaliação negativa do governo subiu 4 pontos percentuais em relação a janeiro. É a quinta alta consecutiva desde julho do ano passado, quando a marca era de 30%, e é o percentual mais alto desde o início do levantamento, que começou em fevereiro de 2023.

Avaliação do governo Lula:

Negativo : 41% (era 37% em janeiro);

: 41% (era 37% em janeiro); Regular: 29% (era 28%);

29% (era 28%); Positivo: 27% (era 31%);

27% (era 31%); Não sabe: 3% (era 4%).

Desaprovação do governo Lula é 15 pontos percentuais maior que a aprovação. Assim como a avaliação negativa, a desaprovação segue em crescimento contínuo desde julho de 2024.

Desaprova: 56% (era 49% em janeiro);

Aprova: 41% (era 47% em janeiro);

Não sabe: 3%

A pesquisa foi feita com 2.004 brasileiros, em questionário feito pessoalmente com entrevistados de 16 anos ou mais. Os dados foram coletados entre os dias 27 e 31 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Aprovação no Nordeste cai 7 pontos e chega pela primeira vez a empate técnico com o índice desaprovação. Percentual dos que aprovam o governo passou de 59% para 52% na região que historicamente apoia Lula —a margem de erro é de 4 pontos percentuais para este recorte na pesquisa. Em todas as outras regiões, a desaprovação é maior que a aprovação.

Nordeste : 52% de aprovação; 46% de desaprovação

: 52% de aprovação; 46% de desaprovação Sudeste : 37% de aprovação; 60% de desaprovação

: 37% de aprovação; 60% de desaprovação Sul : 34% de aprovação; 64% de desaprovação

: 34% de aprovação; 64% de desaprovação Centro-Oeste/Norte: 44% de aprovação; 52% de desaprovação

É a primeira vez que a desaprovação do público feminino ultrapassa a aprovação. Entre o público masculino, a diferença entre quem desaprova e aprova é de 20 pontos percentuais — a margem de erro neste recorte é de 3 pontos percentuais..

Feminino : 43% de aprovação; 53% de desaprovação;

: 43% de aprovação; 53% de desaprovação; Masculino: 39% de aprovação; 59% de desaprovação

Idosos aprovam governo, enquanto adolescentes e adultos desaprovam.

16 a 34 anos: 33% de aprovação; 64% de desaprovação;

35 a 59 anos: 44% de aprovação; 54% de desaprovação;

60 anos ou mais: 50% de aprovação; 46% de desaprovação

Também pela primeira vez, católicos se dividem em relação ao governo. Entre evangélicos, desaprovação segue em alta.

Católicos: 49% de aprovação; 49% de desaprovação

49% de aprovação; 49% de desaprovação Evangélicos: 29% de aprovação; 67% de desaprovação

Mais da metade acredita que o governo Lula está pior que os dois primeiros mandatos, entre 2003 e 2010. Para 20%, o governo está melhor que os anteriores.

53% acredita que o governo Lula está pior que os dois primeiros mandatos (era 45% em janeiro)

23% acredita que o governo Lula está igual aos anteriores (era 18% em janeiro)

20% acredita que o governo Lula está melhor agora (era 32% em janeiro)

Maioria avalia que o governo Lula está pior que os outros dois mandatos, de 2003 a 2010 Imagem: Reprodução/Genial/Quaest

Governo Lula está pior que a gestão de Jair Bolsonaro (PL), segundo entrevistados. É a primeira vez na série história da pesquisa que o mandato do ex-presidente é mais bem avaliado que o de Lula.

Governo Lula está pior que o governo Bolsonaro: 43% (era 37% em janeiro)

Governo Lula está melhor que o governo Bolsonaro: 39% (era 42% em janeiro)

Governo Lula está igual ao governo Bolsonaro: 15% (era 20% em janeiro)

Comparado ao governo Bolsonaro, entrevistados se dividem e empatam tecnicamente ao opinarem se o governo Lula está pior ou melhor Imagem: Reprodução/Genial/Quaest

Ampla maioria (81%) acredita que Lula deve fazer um governo diferente nos próximos dois anos. Enquanto 15% avalia que deve continuar igual.

Além disso, a maioria (56%) vê que o governo Lula está indo na direção errada, apontou o levantamento. 36% acham que o governo está indo na direção certa.