Prestou contas com o leão? Símbolo do IR veio da ditadura e quase foi leoa

Até o dia 31 de maio, mais de 46 milhões de declarações do Imposto de Renda devem ser recebidas pela Receita Federal. Nas últimas décadas, a figura de um leão se tornou o símbolo da declaração, voltando a circular anualmente entre os contribuintes, na mídia e nas redes sociais.

Tudo começou em 1979

Uma campanha publicitária daquele ano lançou o animal como símbolo do Imposto de Renda. A ditadura militar sob o governo do general João Figueiredo buscava reforçar aos cidadãos brasileiros que o fisco estava preparado para combater eventuais sonegadores do Imposto de Renda. Neil Ferreira e José Zaragoza, da agência DPZ, foram os responsáveis pela campanha, que também tinha como objetivo explicar o preenchimento de um formulário que chegava aos contribuintes pelos Correios.

Segundo a Receita Federal, a escolha do leão se deu por conta das características do animal. "É um animal nobre, que impõe respeito e demonstra sua força pela simples presença; é o rei dos animais, mas não ataca sem avisar; é justo; é leal; e é manso, mas não é bobo", explica a instituição no livro "História do Imposto de Renda no Brasil". Já segundo o Ministério da Fazenda, o leão é descrito como uma alegoria de força e justiça.

O vídeo inicialmente gravado pela equipe agradou ao governo, mas teve uma ressalva antes da aprovação. Ao jornal Folha de São Paulo, Eliana Ferreira, viúva de Neil Ferreira, contou que o piloto da campanha foi gravado com uma leoa, ou seja, um animal sem a juba. Delfim Netto, que tinha importante atuação na equipe econômica da época, alertou quanto ao gênero do animal utilizado e à imponência demonstrada por uma eventual juba.

Após a troca para um leão macho, a campanha foi lançada. Os comerciais de TV, rádio, revista e jornal passaram a ser veiculados em janeiro de 1980, no que viria a se tornar um case de sucesso na publicidade brasileira. A ideia de que o leão pudesse ser domado ou virar uma fera, a depender da atitude do contribuinte, passou a ser disseminada junto à campanha, que dizia: "Não deixe o leão pegar no seu pé".

A campanha resultou, de imediato, numa identificação pela opinião pública do Leão com o imposto de renda. O sucesso foi absoluto. Em dez anos, foram realizados mais de trinta filmes

Trecho do livro 'História do Imposto de Renda no Brasil'

Também em 1980, passou a vigorar outro termo que utilizava o nome do animal: o carnê-leão. A modalidade é destinada ao recolhimento antecipado do imposto sobre a renda por pessoas físicas que recebem rendimentos de outra pessoa física ou do exterior.

A utilização do animal como símbolo da declaração do IR foi tão bem aceita que o verbete "leão" teve um significado adicionado nos dicionários. O Houaiss define "leão" como "o órgão responsável pela arrecadação do imposto de renda". Segundo o Aurélio, o verbete "leão" tem como descrição "o órgão arrecadador do imposto de renda"

Pelos conceitos emanados dos dicionários, verifica-se a relação do Leão com o imposto de renda e não especificamente com a Receita Federal. Também se observa que se liga o felino à arrecadação, embora, no início, a afinidade fosse forte com a fiscalização. Embora a Receita Federal não use mais a figura do Leão, a imagem do símbolo ficou guardada na mente dos contribuintes.

recho do livro História do Imposto de Renda no Brasil

'O leão é manso e justo para quem faz tudo direito'

Abaixo, relembre alguns dos vídeos utilizados pela campanha publicitária da Receita Federal: