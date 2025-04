Trump ampliará tensões comerciais globais com tarifas do "Dia da Libertação"

Por David Lawder e Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá impor novas e abrangentes tarifas recíprocas sobre parceiros comerciais globais nesta quarta-feira, derrubando décadas de comércio baseado em regras, arriscando aumentos de custos e provavelmente atraindo retaliações de todos os lados.

Os detalhes dos planos tarifários do "Dia da Libertação" de Trump ainda estavam sendo formulados e mantidos em sigilo antes da cerimônia de anúncio no Rose Garden da Casa Branca às 17h (horário de Brasília).

As novas tarifas devem entrar em vigor imediatamente após o anúncio de Trump, enquanto uma tarifa global separada de 25% sobre as importações de automóveis entrará em vigor em 3 de abril.

Trump afirmou que seus planos de tarifas recíprocas são uma medida para igualar as taxas geralmente mais baixas dos EUA com as cobradas por outros países e neutralizar suas barreiras não tarifárias que prejudicam as exportações dos EUA.

Mas o formato das tarifas não ficou claro em meio a relatos de que Trump estava considerando uma tarifa universal de 20%.

"Não me lembro de uma situação em que os riscos fossem tão altos e, ainda assim, o resultado fosse tão imprevisível", disse Steve Sosnick, estrategista-chefe da Interactive Brokers. "O diabo vai estar nos detalhes e ninguém sabe os detalhes."

Um ex-funcionário de comércio do primeiro mandato de Trump disse à Reuters que é mais provável que o presidemte adote taxas sobre países individuais em níveis um pouco mais baixos.

O ex-funcionário acrescentou que o número de países que enfrentariam essas tarifas provavelmente excederá os cerca de 15 países que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, havia dito anteriormente que o governo estava focado devido aos seus altos superávits comerciais com os EUA.

Bessent disse a parlamentares republicanos da Câmara dos Deputados na terça-feira que as tarifas recíprocas representam um "teto" do nível mais alto de tarifas dos EUA que os países enfrentarão e que podem ser reduzidas se atendessem às exigências do governo, de acordo com o deputado republicano Kevin Hern.

Ryan Majerus, ex-funcionário do Departamento de Comércio, disse que uma tarifa universal seria mais fácil de ser implementada devido a um cronograma restrito e pode gerar mais receita, mas as tarifas recíprocas individuais seriam mais adaptadas às práticas comerciais injustas dos países.

"De qualquer forma, os impactos do anúncio de hoje serão significativos em uma ampla gama de setores", disse Majerus, sócio do escritório de advocacia King and Spalding.

Em pouco mais de 10 semanas desde que assumiu o cargo, o presidente republicano impôs novas tarifas de 20% sobre todas as importações da China por causa do fentanil e restaurou totalmente as tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio.

Uma isenção de um mês para a maioria dos produtos canadenses e mexicanos de suas tarifas de 25% relacionadas ao fentanil vai expirar na quarta-feira.

As autoridades do governo afirmaram que todas as tarifas de Trump, incluindo as taxas anteriores, estão se sobrepondo, de modo que um carro fabricado no México, que antes era taxado em 2,5% para entrar nos EUA, estaria sujeito tanto às tarifas sobre o fentanil quanto às tarifas setoriais sobre automóveis, totalizando uma tarifa de 52,5% - mais qualquer tarifa recíproca que Trump possa impor aos produtos mexicanos.

Parceiros comerciais, desde a União Europeia até o Canadá e o México, prometeram responder com tarifas retaliatórias e outras contramedidas, mesmo que alguns tenham tentado negociar com a Casa Branca.

(Reportagem adicional de Bo Erickson, Nandita Bose, Trevor Hunnicutt, Saqib Iqbal Ahmed e Zoe Law)