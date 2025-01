Personal, calistenia e funcional: as tendências fitness no Brasil para 2025

Apostar em treino com personal, fazer exercícios ao ar livre e adotar a calistenia no dia a dia estão entre as principais tendências fitness dos brasileiros para 2025. A conclusão é do levantamento anual Worldwide Fitness Trends, do ACSM (Colégio Americano de Medicina Esportiva), publicado na edição de novembro/dezembro do periódico ACSM's Health & Fitness Journal.

Para chegar ao resultado, os pesquisadores ouviram milhares de clínicos, estudiosos e profissionais da indústria fitness. No Brasil, 1.728 experts da indústria responderam à pesquisa, sendo 69% deles com mais de dez anos de experiência no setor.

Malhar com personal trainer é a principal tendência para 2025 no Brasil Imagem: Getty Images

As tendências que dominarão o universo fitness no Brasil em 2025

1º. Personal training

O plano de exercícios customizado, com acompanhamento de um profissional especializado que conhece limitações e objetivos do indivíduo segue firme e forte no Brasil; o serviço ainda ganhou duas posições em relação a 2024, quando ocupava a terceira colocação no levantamento. O motivo do sucesso está na segurança e eficiência do programa de treinamento como prioridade de quem pratica.

A gente nota que as pessoas que aderem a este formato [de treinar com personal trainer] geralmente pertencem a um dos seguintes grupos: aqueles que procuram atenção altamente especializada, indivíduos com objetivos de alta performance e clientes com indicações médicas, seja recuperação pós-cirúrgica ou reabilitação de lesões. Roberto Dignola, personal trainer e proprietário dos centros esportivos Full Time Academia e Posto 011 Butantã

2º. Programa de exercício para adultos mais sêniores/idosos

Com o envelhecimento gradual da população, os programas fitness para os mais velhos estão em alta, focados em melhorar mobilidade, força, equilíbrio, prevenindo lesões futuras e garantindo a independência de idosos por mais tempo e com maior qualidade de vida. Em 2024, esta era a tendência em primeiro lugar.

Cada vez mais adultos sêniores procuram praticar exercícios e querem treinos pensados para as necessidades deles Imagem: Getty Images

3º. Exercício para perda de peso

Emagrecer segue como a motivação principal para muitos daqueles que se exercitam, por isso as combinações de treinos aeróbicos/cardiovasculares com programas de força (musculação) para criar déficit calórico, aumentar o nível do metabolismo e ganhar massa magra continua popular, já que em 2024 ocupava a segunda colocação no levantamento.

4º. Treinamentos de força tradicionais

Os programas de musculação e outros tipos de treino de força com levantamento de peso, uso de equipamentos e faixas de resistência são clássicos pela sua eficiência em mobilizar diversos grupos musculares ao mesmo tempo em rotinas bem estruturadas. Mesmo não sendo grande novidade, é uma tendência que ganha mais espaço em 2025, já que no ano anterior ocupava apenas a quinta posição.

O treino funcional também segue firme e forte na preferência do brasileiro Imagem: iStock

5º. Treinamento funcional

Treinamentos funcionais, que mimetizam movimentos cotidianos, têm o poder justamente de otimizar a capacidade de cada um de realizar suas tarefas diárias. Melhora de equilíbrio, coordenação e força são algumas das conquistas de quem é adepto do funcional realizado sob orientação correta —que ajuda a reduzir riscos de lesões. Ele segue extremamente popular nas academias brasileiras e em 2024 já ocupava o quarto lugar.

6º. Exercícios para saúde mental

Programas de exercícios que focam em reduzir estresse, ansiedade e depressão também ganham espaço na preferência do brasileiro, seja nas academias ou em quem busca treinos independentes. Entre as opções estão práticas de meditação e mindfulness, ioga e exercícios/esportes aeróbicos pensados para a melhora do humor e função cognitiva —que já ocupavam a mesma colocação no ranking do ano anterior.

Ioga e práticas de mindfulness também serão muito procuradas ao longo do ano Imagem: iStock

7º. Academia em casa

Equipamentos mais leves e práticos, como esteiras, faixas de resistência e pesos têm sido adotados cada vez mais por quem deseja flexibilidade para se exercitar na correria do dia a dia, montando praticamente uma miniacademia em casa. A possibilidade de customizar essa infraestrutura conforme seu espaço e necessidade fitness também colocou essa novidade no top 20 pela primeira vez.

8º. Calistenia

O treino de resistência que usa o peso do próprio corpo em rotinas de exercícios que aumentam força e flexibilidade se torna cada vez mais popular —ele nem estava no radar do brasileiro em 2024, mas já estreia no top 10 das tendências em 2025. Adotada por celebridades, a calistenia é tecnicamente simples e envolve flexões de braços, agachamentos e abdominais que podem ser praticados em qualquer lugar — até ao ar livre.

Relógios inteligentes, que monitoram a saúde e performance durante o exercício, também se tornarão cada vez mais ferramentas poderosas aliadas às práticas Imagem: Tobiar Schwarz/Reuters

9º. Aulas de exercício sob demanda

A combinação de flexibilidade e conveniência tem atraído alunos para as aulas de exercícios remotas através de streaming e aplicativos, que oferecem vasta seleção de programas e modalidades, além de diferentes níveis das práticas. O que parecia uma realidade distante antes da pandemia agora está entre as prioridades de quem malha por aqui.

10º. Tecnologia "wearable"

Dispositivos que a pessoa pode "vestir", como relógios inteligentes (smartwatches), anéis e fit bands que monitoram número de passos, consumo calórico, ritmo cardíaco e padrões de sono têm se tornado acessórios cada vez mais indispensáveis para os brasileiros que querem acompanhar o seu desempenho e bem-estar com a prática de atividades físicas. Não à toa, a tendência que estava apenas em 13º em 2024 subiu três posições e conquistou o 10º em 2025.

Completam ainda o top 20:

11º. Exercício para saúde das crianças

12º. Medicina de estilo de vida

13º. Treino HIIT

14º. Coach de saúde e bem-estar

15º. Programa fitness de pré e pós-parto

16º. Programas de saúde no trabalho

17º. Personal training online

18º. Aplicativo de exercícios

19º. Atividades ao ar livre

20º. Tecnologia de treinamento baseada em dados